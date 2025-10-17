Рейтинг@Mail.ru
В США проигнорировали прилет Зеленского в Вашингтон, пишет RT
01:37 17.10.2025 (обновлено: 12:36 17.10.2025)
В США проигнорировали прилет Зеленского в Вашингтон, пишет RT
В США проигнорировали прилет Зеленского в Вашингтон, пишет RT - РИА Новости, 17.10.2025
В США проигнорировали прилет Зеленского в Вашингтон, пишет RT
По прибытии в США Владимира Зеленского не встретил никто, кроме главы его офиса Андрея Ермака, об этом пишет RT в Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T01:37:00+03:00
2025-10-17T12:36:00+03:00
В США проигнорировали прилет Зеленского в Вашингтон, пишет RT

RT: Зеленского в США встретил только Ермак

© Фото : Volodymyr Zelenskyy/XВладимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон
Владимир Зеленский во время прибытия в Вашингтон
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. По прибытии в США Владимира Зеленского не встретил никто, кроме главы его офиса Андрея Ермака, об этом пишет RT в Telegram-канале.
"Зеленского по прибытии в США встретил... глава его офиса Ермак", — говорится в публикации.
На опубликованных скупых кадрах видно, что, помимо Ермака, главу киевского режима приветствуют люди в, предположительно, форме пилотов, а также американский генерал. По версии телеканала, Зеленский мог заставить экипаж собственного борта встречать его на американской земле.
В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
Тем не менее после разговора с президентом России Владимиром Путиным, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, американский лидер заявил, что США сами в них нуждаются.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Европе рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа
