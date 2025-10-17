https://ria.ru/20251017/zelenskiy-2048751717.html
В США проигнорировали прилет Зеленского в Вашингтон, пишет RT
По прибытии в США Владимира Зеленского не встретил никто, кроме главы его офиса Андрея Ермака, об этом пишет RT в Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2025
