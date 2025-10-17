Рейтинг@Mail.ru
Зеленский созвонился с европейскими лидерами, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
23:37 17.10.2025
Зеленский созвонился с европейскими лидерами, сообщили СМИ
Зеленский созвонился с европейскими лидерами, сообщили СМИ
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом проводит конференц-звонок с рядом европейских лидеров, чтобы поделиться с ними новой... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
сша
флорида
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
сша
флорида
Новости
в мире, сша, флорида, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Флорида, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
Зеленский созвонился с европейскими лидерами, сообщили СМИ

Равид: Зеленский проводит телефонный разговор с рядом европейских лидеров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом проводит конференц-звонок с рядом европейских лидеров, чтобы поделиться с ними новой информацией, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
"Встреча Трампа с Зеленским завершилась. Зеленский сейчас проводит конференц-звонок с рядом европейских лидеров, чтобы предоставить им новую информацию", - написал журналист на своей странице в соцсети Х.
Трамп же после встречи с Зеленским сразу вылетел из Белого дома во Флориду, не став отвечать на вопросы журналистов.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Белом доме рассказали о меню рабочего обеда Трампа и Зеленского
В миреСШАФлоридаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
