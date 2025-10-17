Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пропустил вопрос на встрече в Белом доме - РИА Новости, 17.10.2025
22:30 17.10.2025
Зеленский пропустил вопрос на встрече в Белом доме
Зеленский пропустил вопрос на встрече в Белом доме
Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заслушался ответы американского лидера на вопросы журналистов и пропустил... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
украина
сша
украина
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина
Зеленский пропустил вопрос на встрече в Белом доме

Зеленский пропустил вопрос в свой адрес на встрече с Трампом

Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заслушался ответы американского лидера на вопросы журналистов и пропустил вопрос в свой адрес.
Первые вопросы репортеров были адресованы только Трампу. Затем одна журналистка обратилась по фамилии к Зеленскому и зачитала вопрос в его адрес. Когда стоящий рядом репортер придвинул микрофон к лицу Зеленского, тот повернулся к журналистке, которая улыбнулась ему и показала большой палец.
"Этот вопрос мне?" - в недоумении спросил Зеленский журналистку. Та ему напомнила, что именно он - Зеленский.
Наряд Зеленского снова стал предметом насмешек журналистов
Наряд Зеленского снова стал предметом насмешек журналистов
В миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина
 
 
