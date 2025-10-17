Зеленский снова прибыл на встречу с Трампом в гражданской одежде

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях и встречах с иностранными лидерами, снова прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом в гражданской одежде, однако официальный костюм по-прежнему не надел, следует из трансляции Белого дома.
Зеленский для встречи с Трампом надел черную куртку, напоминающую пиджак, и брюки. В такой же одежде он выступал в ООН в сентябре. В подобном наряде Зеленский предстал еще в мае, в ходе визита в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Теперь Зеленский посещает официальные мероприятия в куртке, похожей на робу заключенного или на спецодежду для охранников, которая продается на маркетплейсах.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль. На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт
