Рейтинг@Mail.ru
Зеленский снова прибыл на встречу с Трампом в гражданской одежде - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/zelenskij-2049000600.html
Зеленский снова прибыл на встречу с Трампом в гражданской одежде
Зеленский снова прибыл на встречу с Трампом в гражданской одежде - РИА Новости, 17.10.2025
Зеленский снова прибыл на встречу с Трампом в гражданской одежде
Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях и встречах с иностранными лидерами, снова прибыл на встречу с... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T21:33:00+03:00
2025-10-17T21:33:00+03:00
в мире
сша
берлин (город)
германия
владимир зеленский
дональд трамп
фридрих мерц
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048987671_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_09df420d26c4654f103dd9e05e44d893.jpg
https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004164050.html
сша
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048987671_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_6430778f63bfacde1603f2efc5b694bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, берлин (город), германия, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц, оон
В мире, США, Берлин (город), Германия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, ООН
Зеленский снова прибыл на встречу с Трампом в гражданской одежде

Зеленский снова прибыл в Белый дом на встречу с Трампом в гражданской одежде

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях и встречах с иностранными лидерами, снова прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом в гражданской одежде, однако официальный костюм по-прежнему не надел, следует из трансляции Белого дома.
Зеленский для встречи с Трампом надел черную куртку, напоминающую пиджак, и брюки. В такой же одежде он выступал в ООН в сентябре. В подобном наряде Зеленский предстал еще в мае, в ходе визита в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Теперь Зеленский посещает официальные мероприятия в куртке, похожей на робу заключенного или на спецодежду для охранников, которая продается на маркетплейсах.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль. На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт
Зеленский: Извините, что не в костюме - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Зеленский извинился за свой внешний вид
10 марта, 18:34
 
В миреСШАБерлин (город)ГерманияВладимир ЗеленскийДональд ТрампФридрих МерцООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала