Зеленский снова прибыл на встречу с Трампом в гражданской одежде

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях и встречах с иностранными лидерами, снова прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом в гражданской одежде, однако официальный костюм по-прежнему не надел, следует из трансляции Белого дома.