Зеленский перед переговорами с Трампом встретился с производителем Tomahawk

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что прибыв в США и еще до переговоров с президентом Дональдом Трампом, встретился в США с представителями оборонной компании Raytheon, которая производит ракеты Tomahawk и является разработчиком системы Patriot.

В сентябре прошлого года Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США затем начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.