Зеленский перед переговорами с Трампом встретился с производителем Tomahawk

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что прибыв в США и еще до переговоров с президентом Дональдом Трампом, встретился в США с представителями оборонной компании Raytheon, которая производит ракеты Tomahawk и является разработчиком системы Patriot.
"Встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая, в частности, производит системы Patriot", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Как утверждает Зеленский, на встрече обсуждалось сотрудничество США и Украины по укреплению украинской ПВО.
Позднее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin, которая, в частности занимается производством истребителей F-16. "Рассказал о конкретных потребностях Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а также в самолетах F-16", - сообщил Зеленский.
В сентябре прошлого года Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США затем начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
По мнению спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона, визит являлся нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны и "очевидно партийным мероприятием, проведенным с целью помочь демократам и вмешательством в выборы". По его словам, Киев поддерживают обе партии, однако "атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии" со стороны украинского правительства оказывают "ненужное давление и испытывают наши отношения".
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном 15 октября интервью газете "Коммерсант" заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений РФ и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.