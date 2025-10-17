https://ria.ru/20251017/zapad-2048880733.html
Российские войска продвигаются вперед после освобождения Песчаного
Подразделения группировки "Запад" после освобождения Песчаного в Харьковской области продолжают продвигаться вперёд, выбивают ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2025
МО: подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед