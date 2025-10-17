Рейтинг@Mail.ru
Российские войска продвигаются вперед после освобождения Песчаного - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 17.10.2025 (обновлено: 14:57 17.10.2025)
Российские войска продвигаются вперед после освобождения Песчаного
Подразделения группировки "Запад" после освобождения Песчаного в Харьковской области продолжают продвигаться вперёд, выбивают ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" после освобождения Песчаного в Харьковской области продолжают продвигаться вперёд, выбивают ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Министерство сообщило в пятницу, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Песчаное в Харьковской области.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
ВС России после освобождения Приволья продвинулись в глубину обороны ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
