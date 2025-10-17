Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

На Кубани задержали прихожанина, который заказал двух пасторов

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бывший прихожанин "заказал" за один миллион рублей двух пасторов на Кубани, его задержали после инсценировки убийства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из ФСБ России задержали подозреваемого в организации покушения на убийство по найму. За расправу над двумя руководителями религиозных организаций Краснодарского края он намеревался заплатить миллион рублей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, "бывший прихожанин разочаровался в деятельности христианских общин, приверженцем которых он являлся".

"По причине религиозной ненависти и нетерпимости злоумышленник начал планировать заказное убийство двух пасторов", - добавила Волк

Подчеркивается, что о замысле стало известно оперативникам, дальнейшая операция проходила под их контролем. В качестве задатка мужчина перевел предполагаемому киллеру 30 тысяч рублей, была организована инсценировка убийства одной из жертв - "об исполнении заказа сообщили инициатору преступления и в качестве доказательства предоставили фотографии".

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, мужчина арестован.