https://ria.ru/20251017/zabelin-2048820277.html
Забелин: свыше 2,3 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье
Забелин: свыше 2,3 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2025
Забелин: свыше 2,3 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье
Более 2,3 миллиона человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье с 20 августа, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T11:36:00+03:00
2025-10-17T11:36:00+03:00
2025-10-17T11:36:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
вакцинация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_2b41956c66551c68c324762ca63694da.jpg
https://ria.ru/20251014/dispanserizatsiya-2048129464.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4d51297e5a64c00828cfa91873bc859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), вакцинация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Вакцинация
Забелин: свыше 2,3 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье
Забелин: более 2,3 млн человек уже сделали прививку от гриппа в Подмосковье
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 2,3 миллиона человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье с 20 августа, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Призываю всех позаботиться о себе и своих близких и сделать прививку от гриппа. Особенно важно пройти вакцинацию лицам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным женщинам и детям. Уже более 2,3 миллиона человек в Подмосковье сделали такой выбор", - сказал Забелин, слова которого приводятся пресс-службой минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что жители Московской области могут бесплатно защитить себя от гриппа и его осложнений, пройдя вакцинацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, мобильном комплексе, вакцинация детей также проводится в школах и детских садах.