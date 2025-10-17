Забелин: свыше 2,3 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 2,3 миллиона человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье с 20 августа, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

"Призываю всех позаботиться о себе и своих близких и сделать прививку от гриппа. Особенно важно пройти вакцинацию лицам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным женщинам и детям. Уже более 2,3 миллиона человек в Подмосковье сделали такой выбор", - сказал Забелин, слова которого приводятся пресс-службой минздрава региона.