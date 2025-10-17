Рейтинг@Mail.ru
Забелин: свыше 2,3 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 17.10.2025
Новости Подмосковья
 
11:36 17.10.2025
Забелин: свыше 2,3 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье
Более 2,3 миллиона человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье с 20 августа, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр РИА Новости, 17.10.2025
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
вакцинация
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), вакцинация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Вакцинация
Забелин: свыше 2,3 млн человек уже привились от гриппа в Подмосковье

Забелин: более 2,3 млн человек уже сделали прививку от гриппа в Подмосковье

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 2,3 миллиона человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье с 20 августа, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Призываю всех позаботиться о себе и своих близких и сделать прививку от гриппа. Особенно важно пройти вакцинацию лицам с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным женщинам и детям. Уже более 2,3 миллиона человек в Подмосковье сделали такой выбор", - сказал Забелин, слова которого приводятся пресс-службой минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что жители Московской области могут бесплатно защитить себя от гриппа и его осложнений, пройдя вакцинацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления, мобильном комплексе, вакцинация детей также проводится в школах и детских садах.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Более 610 тыс жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье
14 октября, 11:04
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Вакцинация
 
 
