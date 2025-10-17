Отделение реабилитации открыли на базе Ярославской областной больницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Отделение реабилитации открыто на базе Ярославской областной клинической больницы, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"В областной больнице открыли новое отделение медицинской реабилитации для пациентов после инсультов, инфарктов и травм. В следующем году здесь планируем оказать помощь 500 пациентам, в том числе участникам специальной военной операции", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, открытие этого отделения – еще один важный шаг в развитии системы комплексной медицинской помощи в регионе.

"На оснащение направили 50 миллионов рублей. Уверен, что благодаря профессионализму медиков и новому передовому оборудованию жители области и наши защитники смогут быстрее восстанавливать свое здоровье и возвращаться к полноценной жизни", - подчеркнул Евраев.

По данным областного правительства, отделение реабилитации оснащено при поддержке губернатора. В числе приобретенного оборудования – интерактивная реабилитационная система NIRVANA для релаксации с использованием визуальных и слуховых стимулов, аутогенной тренировки. Помощь могут получить пациенты с нейромышечными нарушениями, сенсомоторными дефицитами и нестабильностью эмоционального фона.

Еще один эффективный комплекс – лазерный терапевтический аппарат высокой интенсивности. Он применяется для обезболивания, снятия отеков и заживления ран.

"В регионе выстроена и эффективно работает четкая система по комплексному медицинскому сопровождению ветеранов СВО и членов их семей. Опорное учреждение, в котором они проходят диспансеризацию и реабилитацию – госпиталь ветеранов войн, структурное подразделение областной больницы", - рассказала и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.