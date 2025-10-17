Рейтинг@Mail.ru
Отделение реабилитации открыли на базе Ярославской областной больницы - РИА Новости, 17.10.2025
Ярославская область
Ярославская область
 
20:09 17.10.2025
Отделение реабилитации открыли на базе Ярославской областной больницы
Отделение реабилитации открыли на базе Ярославской областной больницы
Отделение реабилитации открыли на базе Ярославской областной больницы
Отделение реабилитации открыто на базе Ярославской областной клинической больницы, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 17.10.2025
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Отделение реабилитации открыли на базе Ярославской областной больницы

Евраев: отделение реабилитации открыли на базе Ярославской областной больницы

Вид на набережную в Ярославле
Вид на набережную в Ярославле
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Вид на набережную в Ярославле. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Отделение реабилитации открыто на базе Ярославской областной клинической больницы, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В областной больнице открыли новое отделение медицинской реабилитации для пациентов после инсультов, инфарктов и травм. В следующем году здесь планируем оказать помощь 500 пациентам, в том числе участникам специальной военной операции", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, открытие этого отделения – еще один важный шаг в развитии системы комплексной медицинской помощи в регионе.
"На оснащение направили 50 миллионов рублей. Уверен, что благодаря профессионализму медиков и новому передовому оборудованию жители области и наши защитники смогут быстрее восстанавливать свое здоровье и возвращаться к полноценной жизни", - подчеркнул Евраев.
По данным областного правительства, отделение реабилитации оснащено при поддержке губернатора. В числе приобретенного оборудования – интерактивная реабилитационная система NIRVANA для релаксации с использованием визуальных и слуховых стимулов, аутогенной тренировки. Помощь могут получить пациенты с нейромышечными нарушениями, сенсомоторными дефицитами и нестабильностью эмоционального фона.
Еще один эффективный комплекс – лазерный терапевтический аппарат высокой интенсивности. Он применяется для обезболивания, снятия отеков и заживления ран.
"В регионе выстроена и эффективно работает четкая система по комплексному медицинскому сопровождению ветеранов СВО и членов их семей. Опорное учреждение, в котором они проходят диспансеризацию и реабилитацию – госпиталь ветеранов войн, структурное подразделение областной больницы", - рассказала и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.
По ее словам, в госпитале не только используется новейшее оборудование, но и работают высокопрофессиональные мультидисциплинарные бригады специалистов, которые, отметила Можейко, порой творят настоящие чудеса.
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
