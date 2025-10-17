В Ярославле стартовало создание пешеходной зоны на Депутатской улице

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Работы по созданию пешеходной зоны на Депутатской улице стартуют в Ярославле, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"В Ярославле стартуют работы по созданию пешеходной зоны на улице Депутатской. Для их организации с 5 ноября на первом этапе проекта будет перекрыто движение транспорта на участке от улицы Первомайской до Депутатского переулка, далее – и на участке до улицы Андропова. Для пешеходов на время строительства будет организован специальный огороженный коридор", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что вопрос создания пешеходной зоны в историческом центре города рассмотрели на оперативном совещании, которое провел губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Ставим задачу завершить стартовавшие и запланированные на начало 2026 года проекты по созданию пешеходных зон в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском в июле следующего года", - цитирует пресс-служба губернатора Михаила Евраева.

По словам губернатора, в областном центре работы включают замену инженерных сетей, благоустройство фасадов, установку подсветки, реализацию программы "Чистое небо", в рамках которой все наружные провода будут убраны под землю.