В Ярославле стартовало создание пешеходной зоны на Депутатской улице
Ярославская область
Ярославская область
 
09:52 17.10.2025
В Ярославле стартовало создание пешеходной зоны на Депутатской улице
В Ярославле стартовало создание пешеходной зоны на Депутатской улице - РИА Новости, 17.10.2025
В Ярославле стартовало создание пешеходной зоны на Депутатской улице
Работы по созданию пешеходной зоны на Депутатской улице стартуют в Ярославле, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области. РИА Новости, 17.10.2025
ярославская область
ярославль
михаил евраев
ярославская область
ярославль
ярославская область
ярославль, михаил евраев, ярославская область
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Ярославская область
В Ярославле стартовало создание пешеходной зоны на Депутатской улице

Работы по созданию пешеходной зоны на Депутатской улице начались в Ярославле

Вид на Стрелку у впадения в Волгу реки Которосли, Ярославль
Вид на Стрелку у впадения в Волгу реки Которосли, Ярославль - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Работы по созданию пешеходной зоны на Депутатской улице стартуют в Ярославле, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.
"В Ярославле стартуют работы по созданию пешеходной зоны на улице Депутатской. Для их организации с 5 ноября на первом этапе проекта будет перекрыто движение транспорта на участке от улицы Первомайской до Депутатского переулка, далее – и на участке до улицы Андропова. Для пешеходов на время строительства будет организован специальный огороженный коридор", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что вопрос создания пешеходной зоны в историческом центре города рассмотрели на оперативном совещании, которое провел губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Ставим задачу завершить стартовавшие и запланированные на начало 2026 года проекты по созданию пешеходных зон в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском в июле следующего года", - цитирует пресс-служба губернатора Михаила Евраева.
По словам губернатора, в областном центре работы включают замену инженерных сетей, благоустройство фасадов, установку подсветки, реализацию программы "Чистое небо", в рамках которой все наружные провода будут убраны под землю.
По данным Евраева, на Депутатской улице работы будут комплексными, их проведут в несколько этапов. Сначала подрядчик АО "Ярдормост" обеспечит вырубку аварийных деревьев, демонтирует старое асфальтовое покрытие, тротуарную плитку и бордюрный камень. Затем начнется устройство нового прочного основания будущей пешеходной зоны и модернизация инженерных коммуникаций. Будут полностью обновлены сети наружного освещения, проложены кабели для систем видеонаблюдения и связи, а также выполнены работы по перекладке сетей связи. Отдельное внимание уделено элементам благоустройства. Также планируется подвести трубы водоснабжения и водоотведения для установки фонтана в районе пересечения с Депутатским переулком. Завершатся работы мощением территории современной тротуарной плиткой, отметил губернатор.
Власти Ярославской области финансово поддержат предприятие "Ярдормост"
14 октября, 21:30
Власти Ярославской области финансово поддержат предприятие "Ярдормост"
14 октября, 21:30
 
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев
 
 
Заголовок открываемого материала