Рейтинг@Mail.ru
WP: в Европе признают, что Tomahawk имеет для Киева символическое значение - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 17.10.2025 (обновлено: 14:38 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/wp-2048874346.html
WP: в Европе признают, что Tomahawk имеет для Киева символическое значение
WP: в Европе признают, что Tomahawk имеет для Киева символическое значение - РИА Новости, 17.10.2025
WP: в Европе признают, что Tomahawk имеет для Киева символическое значение
Европейские чиновники признают, что ракеты Tomahawk, которые Украина выпрашивает у США, могут представлять лишь символическое значение и не будут на практике... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T14:37:00+03:00
2025-10-17T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей лавров
владимир путин
нато
евросоюз
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
https://ria.ru/20251017/peskov-2048851476.html
https://ria.ru/20251017/gosduma-2048845720.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сергей лавров, владимир путин, нато, евросоюз, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, США, В мире
WP: в Европе признают, что Tomahawk имеет для Киева символическое значение

WP: в ЕС признают, что Tomahawk имеет только символическое значение для Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Европейские чиновники признают, что ракеты Tomahawk, которые Украина выпрашивает у США, могут представлять лишь символическое значение и не будут на практике влиять на ход конфликта, пишет газета Washington Post.
"Ракеты, которые просит Зеленский, представляют больше символическое, чем практическое значение", - говорится в сообщении.
Дмитрий Песков на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Песков ответил на вопрос о возможных поставках Tomahawk для Украины
Вчера, 13:16
По мнению европейских чиновников, обсуждения поставок Tomahawk могут быть "переговорной тактикой" США.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном 15 октября интервью газете "Коммерсант" заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений РФ и США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Госдуме оценили характеристики американских ракет Tomahawk
Вчера, 13:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОЕвросоюзСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала