Рейтинг@Mail.ru
На предприятии "Авангард" в Стерлитамаке прогремел взрыв - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 17.10.2025 (обновлено: 21:58 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/vzryv-2048958232.html
На предприятии "Авангард" в Стерлитамаке прогремел взрыв
На предприятии "Авангард" в Стерлитамаке прогремел взрыв - РИА Новости, 17.10.2025
На предприятии "Авангард" в Стерлитамаке прогремел взрыв
В одном из цехов предприятия "Авангард" в Стерлитамаке прогремел взрыв, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T18:39:00+03:00
2025-10-17T21:58:00+03:00
происшествия
стерлитамак
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048958773_0:298:1081:906_1920x0_80_0_0_32e5ebdc8f47d08fb3b27c09e40dd16d.jpg
https://ria.ru/20251011/postradavshiy-2047680928.html
стерлитамак
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048958773_0:197:1081:1007_1920x0_80_0_0_181d188c58f30f3ea570b87f199a80f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, стерлитамак, россия
Происшествия, Стерлитамак, Россия
На предприятии "Авангард" в Стерлитамаке прогремел взрыв

В одном из цехов предприятия "Авангард" в Стерлитамаке произошел взрыв

© СоцсетиВзрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке
Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Соцсети
Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В одном из цехов предприятия "Авангард" в Стерлитамаке прогремел взрыв, сообщила администрация города в Telegram-канале.
«

"Сегодня, 17 октября, на ФКП "Авангард" в одном из цехов произошел взрыв. В настоящее время на месте работают все службы и ведомства", — указали там.

Как уточнил глава региона Радий Хабиров, при взрыве пострадали восемь человек.
«

"Трое из них извлечены и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка — в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте происшествия продолжаются поиски", — сообщил Хабиров.

Он добавил, что остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва.
Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймардов добавил, что под завалами ищут еще пятерых человек. Он также подчеркнул, что жителям города ничего не угрожает.
По словам Хабирова, здание цеха завода получило серьезные повреждения.
Администрация отметила, что ситуация находится на контроле.
Федеральное казенное предприятие "Авангард" — одно из крупных оборонных предприятий России.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве
11 октября, 10:38
 
ПроисшествияСтерлитамакРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала