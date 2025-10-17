https://ria.ru/20251017/vzryv-2048958232.html
На предприятии "Авангард" в Стерлитамаке прогремел взрыв
В одном из цехов предприятия "Авангард" в Стерлитамаке прогремел взрыв, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
В одном из цехов предприятия "Авангард" в Стерлитамаке прогремел взрыв, сообщила администрация города в Telegram-канале
"Сегодня, 17 октября, на ФКП "Авангард" в одном из цехов произошел взрыв. В настоящее время на месте работают все службы и ведомства", — указали там.
Как уточнил глава региона Радий Хабиров, при взрыве пострадали восемь человек.
"Трое из них извлечены и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка — в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте происшествия продолжаются поиски", — сообщил Хабиров.
Он добавил, что остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва.
Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймардов добавил, что под завалами ищут еще пятерых человек. Он также подчеркнул, что жителям города ничего не угрожает.
По словам Хабирова, здание цеха завода получило серьезные повреждения.
Администрация отметила, что ситуация находится на контроле.
Федеральное казенное предприятие "Авангард" — одно из крупных оборонных предприятий России.