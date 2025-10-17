"Реальность еще страшнее". Зеленского поставили перед тяжелым выбором

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Киевские власти не смогли решить проблему дезертирства в ВСУ. Побегов из воинских частей все больше. Против солдат заводят уголовные дела, но боеспособность армии от этого не растет. О том, с какими рисками сталкивается режим Зеленского и как пытается найти выход из ситуации — в материале РИА Новости.

"Имеют свойство заканчиваться"

С января 2022 года по сентябрь 2024-го на Украине открыли 59 606 уголовных дел по обвинению в самовольном оставлении части (СОЧ), в дезертирстве — 29 521. За год ситуация изменилась кардинально. На этой неделе офис генпрокурора привел новые данные: 235 646 дел по СОЧ и 53 954 — в связи с дезертирством. Иными словами, за 12 месяцев число солдат, сбежавших из подразделений, увеличилось более чем на 200 тысяч. Для сравнения: в конце 2021-го в ВСУ было всего 246 тысяч человек.

Однако даже столь негативная статистика, по мнению некоторых экспертов, чересчур оптимистична.

В частности, бывший депутат Верховной рады и командир одного из подразделений операторов БПЛА Игорь Луценко считает, что в реальности ситуация куда более мрачная для киевского режима.

"На самом деле эти цифры определяются не количеством тех, кто сбежал, — оно намного больше, — а количеством зарегистрированных уголовных дел. Ограниченное число работников прокуратуры не может зарегистрировать больше определенного потолка. И то, что в сентябре было больше, чем в августе, я для себя объясняю только одним: вернулись из отпусков те, кто регистрирует уголовные дела", — сказал он.

А депутат Рады Анна Скороход еще в августе сообщала, что в реальности дезертиров — 400 тысяч.

« "Мы видим и провалы на фронте, и проблемы с мобилизацией, и проблемы СОЧ. Люди имеют свойство заканчиваться", — отметила она.

Выгодно для командиров

По словам украинского военного юриста Назара Олексюка, половина случаев не отображается в официальной статистике из-за того, что подразделения не передают материалы служебных проверок в Государственное бюро расследований.

"Иногда командирам невыгодно докладывать про СОЧ и дезертирство, поскольку они сами отпускают подчиненных домой в обмен на банковскую карточку, на которую каждый месяц приходят выплаты за службу. Некоторые даже добавляют "мертвые души" в боевые распоряжения, чтобы получать премию", — приводит "Украинская правда" слова одного из комбригов ВСУ, пожелавшего остаться неизвестным. Один офицер перевел "на удаленку" два десятка солдат и "заработал" около 20 миллионов гривен (почти 38 миллионов рублей).

В ноябре прошлого года в рамках борьбы с дезертирством киевские власти приняли закон, позволявший возобновлять выплаты тем, кто добровольно вернулся на службу. Однако желаемого эффекта это не произвело.

« "Командир десантно-штурмовой бригады докладывал нам, что количество СОЧ у него увеличилось на 60 процентов", — приводит "Украинская правда" слова одного из депутатов Рады.

Этот правовой механизм перестал действовать 30 августа — теперь вернуться на службу можно только через суд. За девять месяцев, по словам директора ГБР Алексея Сухачева, законом воспользовались 29 тысяч человек.

Кто сбегает?

Многие принципиально не намерены возвращаться в подразделения.

"Люди, которые добровольно ушли, которые три года воевали, не видели родных, больше не могут терпеть скотское отношение", — пояснила Скороход.

Однако проблема в том, что большинство дезертиров — не опытные ветераны, а новоприбывшие.

"Младших командиров вынуждают посылать подчиненных выполнять задачи не по назначению. Именно по этой причине в ВСУ резко выросло число дезертиров. Как правило, подразделение оставляют самовольно после первого же боевого задания", — рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Некоторые сбегают еще раньше.

« "У нас сейчас очень много СОЧ из учебных центров. Часто мобилизованные симулируют болезнь, чтобы попасть в больницу и оттуда сбежать домой. Десятки тысяч так и не доехали до фронта", — цитирует "Украинская правда" неназванного офицера.

"Места столько нет"

Одна из причин дезертирства — низкое качество командиров в ВСУ.

"Это ведь правда, что часто дают безумные, тупые, "мясные" приказы. У нас сотни тысяч в СОЧ. И что? Их в тюрьму посадят? Да у нас в тюрьмах места столько нет", — возмущался председатель штабного фонда 3-го армейского корпуса Олег Петренко.

И рассматриваемые сейчас киевскими властями варианты решения проблемы едва ли помогут.

« "Снижать мобилизационный возраст, усиливать методы мобилизации — это тупик. Нужны системные изменения в армии. А толку нам мобилизовывать еще два миллиона? Миллион и восемьсот тысяч через неделю будет в СОЧ", — добавил Петренко.

Депутат Рады Марьяна Безуглая с ним согласна: "СОЧ — только следствие. Причина — странные приказы, когда люди не понимают, почему их отдают. Есть культура, когда "ты — ничто, иди в посадку".

Бомжи, туберкулезники, инвалиды

При этом многие предпочитают не дожидаться, когда их "бусифицируют". Так, число обращений от украинских беженцев-мужчин в ФРГ увеличилось в десять раз с момента упрощения выезда за границу для молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет — "примерно со ста до тысячи заявок в неделю", информируют в Берлине.

Также летом выросло общее число украинцев, ищущих защиты в Германии. В мае зарегистрировали 961 человека, в августе — 11 277, в сентябре — 18 755. Всего в стране почти 1,3 миллиона беженцев с Украины.

© Фото : Госпогранслужба Украины Река Тиса на границе Украины © Фото : Госпогранслужба Украины Река Тиса на границе Украины. Архивное фото

На этом фоне в Киеве решили ужесточить наказание для пытающихся незаконно сбежать за границу: в августе в Верховную раду внесли законопроект, по которому в условиях военного положения такие действия квалифицируются не как административное, а как уголовное правонарушение.

На прошлой неделе Министерство обороны предупредило: всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, не находящихся на воинском учете, поставят на него автоматически. И эти данные откроют для ТЦК.

Требования к призывникам также снижаются.

« "В учебные центры начали привозить бомжей. Я сейчас абсолютно не шучу, — заявил замкомандира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук. — Помимо людей с разными формами инвалидности, с открытой формой туберкулеза, доставляют именно бездомных".

Пытки и похищения

Но пока руководство 3-го корпуса (сформированного на основе 3-й ОШБр ВСУ, созданной из боевиков "Азова"*) раздает интервью украинским блогерам и тележурналистам о том, как решить проблему дезертиров и уклонистов, их подчиненные оказываются в центре скандалов, связанных с этой же проблемой. В частности, на Западной Украине.

Во вторник Тернопольский областной ТЦК сообщил, что для упрощения мобилизации к отлову рекрутов стали привлекать военных из боевых подразделений ВСУ. Это произошло на следующий день после массовой драки между военными в балаклавах и гражданскими. Поводом послужила неудачная попытка задержать тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного.

В Сети распространилось видео, где местные активисты утверждали, что бойцы "элитной" 3-й штурмовой бригады вместо помощи ТЦК занимаются вымогательством.

« "Отбирали автомобили, удерживали в подвалах парней, ожидая финансового вознаграждения за то, чтобы их не мобилизовали. Недавно облили одного горючим веществом и заставили голым бегать вокруг машины", — рассказал житель Тернополя Роман Довбенко.

Семи азовцам объявили подозрение в пытках и похищении людей.

Так что эксперимент не удался, а проблема нехватки солдат из-за большого числа уклонистов и дезертиров никуда не делась. Если режиму Зеленского не удастся оперативно ее устранить, последствия для фронта неизбежны. И непохоже, что киевские власти способны с этим справиться.