В Иране пробудился "зомби-вулкан", спавший 700 тысяч лет, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На юго-востоке Ирана зафиксировали активность вулкана Тафтан, который считался потухшим на протяжении 710 тысяч лет, об этом сообщило издание . На юго-востоке Ирана зафиксировали активность вулкана Тафтан, который считался потухшим на протяжении 710 тысяч лет, об этом сообщило издание Daily Mail

"Ученые, изучающие Тафтан <…>, обнаружили, что его вершина поднялась на девять сантиметров за десять месяцев (с 2023 по 2024 год). И он еще не утих", — говорится в материале.

Специалисты подчеркнули, что сейчас вулкан ежедневно выделяет около 20 тонн диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар.

Кроме того, вулканолог Пабло Гонсалес отметил, что статус Тафтана следует изменить с потухшего на спящий вулкан.