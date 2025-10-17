https://ria.ru/20251017/vulkan-2048939824.html
В Иране пробудился "зомби-вулкан", спавший 700 тысяч лет, сообщили СМИ
На юго-востоке Ирана зафиксировали активность вулкана Тафтан, который считался потухшим на протяжении 710 тысяч лет, об этом сообщило издание Daily Mail.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости
. На юго-востоке Ирана зафиксировали активность вулкана Тафтан, который считался потухшим на протяжении 710 тысяч лет, об этом сообщило издание Daily Mail
.
"Ученые, изучающие Тафтан <…>, обнаружили, что его вершина поднялась на девять сантиметров за десять месяцев (с 2023 по 2024 год). И он еще не утих", — говорится в материале.
Специалисты подчеркнули, что сейчас вулкан ежедневно выделяет около 20 тонн диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар.
Кроме того, вулканолог Пабло Гонсалес отметил, что статус Тафтана следует изменить с потухшего на спящий вулкан.
Ученый заявил, что было замечено возрастание подземного давления, означающее, что в будущем можно ожидать как слабые, так и значительные выбросы энергии. Однако исследователи заверили, что сейчас признаки приближения извержения отсутствуют.