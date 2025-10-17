Рейтинг@Mail.ru
В Иране пробудился "зомби-вулкан", спавший 700 тысяч лет, сообщили СМИ
17:15 17.10.2025 (обновлено: 19:04 17.10.2025)
В Иране пробудился "зомби-вулкан", спавший 700 тысяч лет, сообщили СМИ
В Иране пробудился "зомби-вулкан", спавший 700 тысяч лет, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
В Иране пробудился "зомби-вулкан", спавший 700 тысяч лет, сообщили СМИ
На юго-востоке Ирана зафиксировали активность вулкана Тафтан, который считался потухшим на протяжении 710 тысяч лет, об этом сообщило издание Daily Mail. РИА Новости, 17.10.2025
Новости
в мире, иран
В мире, Иран
В Иране пробудился "зомби-вулкан", спавший 700 тысяч лет, сообщили СМИ

DM: в Иране пробудился вулкан Тафтан, который считали потухшим 710 тысяч лет

Вулкан Тафтан в провинции Систан и Белуджистан, Иран
Вулкан Тафтан в провинции Систан и Белуджистан, Иран - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
CC BY-SA 3.0 / Amirhossein Nikroo / Taftan Volcano
Вулкан Тафтан в провинции Систан и Белуджистан, Иран
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На юго-востоке Ирана зафиксировали активность вулкана Тафтан, который считался потухшим на протяжении 710 тысяч лет, об этом сообщило издание Daily Mail.
"Ученые, изучающие Тафтан <…>, обнаружили, что его вершина поднялась на девять сантиметров за десять месяцев (с 2023 по 2024 год). И он еще не утих", — говорится в материале.
Извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки в Индонезии - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Индонезии произошло извержение вулкана
Вчера, 11:24
Специалисты подчеркнули, что сейчас вулкан ежедневно выделяет около 20 тонн диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар.
Кроме того, вулканолог Пабло Гонсалес отметил, что статус Тафтана следует изменить с потухшего на спящий вулкан.
Ученый заявил, что было замечено возрастание подземного давления, означающее, что в будущем можно ожидать как слабые, так и значительные выбросы энергии. Однако исследователи заверили, что сейчас признаки приближения извержения отсутствуют.
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Ученые оценили опасность вулкана Ключевской на Камчатке как высокую
Вчера, 07:54
 
