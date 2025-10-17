Путин и Трамп могут обсуждать энергетическую карту мира, считает Вучич

БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на предстоящей встрече в Венгрии, возможно, будут обсуждать новую энергетическую карту мира без Европы в главной роли, считает президент Сербии Александр Вучич.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
"Это намного больше, и я бы сказал – это определит будущее мира. Уверен, что они будут разговаривать и о других вещах, не только об Украине, о новой энергетической карте мира - как его поделят две мировые державы, всегда учитывая сильный Китай, потому что без него нет расчетов. Не уверен, насколько они будут брать в расчет Европу, не знаю насколько это для нас благоприятно, мы - часть Европы, не совсем уверен, что Европе будет оставлена главная роль, мне кажется, что этого не будет, судя по тому, что делают крупнейшие мировые игроки", - заявил Вучич журналистам. Ранее он сказал, что выбор Будапешта не случаен и не обрадует всех в ЕС.