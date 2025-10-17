Путин и Трамп могут обсуждать энергетическую карту мира, считает Вучич

БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на предстоящей встрече в Венгрии, возможно, будут обсуждать новую энергетическую карту мира без Европы в главной роли, считает президент Сербии Александр Вучич.