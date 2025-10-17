Рейтинг@Mail.ru
Вучич поздравил Орбана с планируемой встречей Путина и Трампа в Будапеште - РИА Новости, 17.10.2025
01:01 17.10.2025
Вучич поздравил Орбана с планируемой встречей Путина и Трампа в Будапеште
Президент Сербии Александр Вучич поздравил по телефону премьера Венгрии Виктора Орбана с планируемым проведением в Будапеште переговоров лидеров России и США... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
россия
будапешт
сша
дональд трамп
владимир путин
александр вучич
россия
будапешт
сша
в мире, россия, будапешт, сша, дональд трамп, владимир путин, александр вучич
В мире, Россия, Будапешт, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Александр Вучич, Facebook
Вучич поздравил Орбана с планируемой встречей Путина и Трампа в Будапеште

Вучич поздравил Орбана с планируемыми переговорами Путина и Трампа в Будапеште

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поздравил по телефону премьера Венгрии Виктора Орбана с планируемым проведением в Будапеште переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также договорился о скорой встрече с главой венгерского правительства.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
"Я разговаривал сегодня вечером с венгерским премьером Виктором Орбаном, которого поздравил с организацией большой миротворческой встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Я пожелал ему больших успехов и выразил уверенность в безукоризненной организации этого исторического события. Мы говорили и о развитии двусторонних отношений и договорились о нашей встрече в предстоящие семь дней", - написал Вучич в Instagram* (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США
