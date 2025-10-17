Вучич поздравил Орбана с планируемой встречей Путина и Трампа в Будапеште

БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поздравил по телефону премьера Венгрии Виктора Орбана с планируемым проведением в Будапеште переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также договорился о скорой встрече с главой венгерского правительства.