https://ria.ru/20251017/vuchich--2048851696.html
Вучич ожидает давления либеральных сил в преддверии встречи Путина и Трампа
Вучич ожидает давления либеральных сил в преддверии встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
Вучич ожидает давления либеральных сил в преддверии встречи Путина и Трампа
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает давления либеральных сил в США, ЕС и на Украине, намеренных сорвать предстоящую встречу президентов РФ и... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:17:00+03:00
2025-10-17T13:17:00+03:00
2025-10-17T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
будапешт
сша
украина
владимир путин
александр вучич
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015932568_0:151:2372:1485_1920x0_80_0_0_94ad0174e7f849ad6989d5619e242f70.jpg
https://ria.ru/20251017/vstrecha-2048848129.html
будапешт
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015932568_43:0:2219:1632_1920x0_80_0_0_c0b9cf22bfbb2b3dc5251623a569f985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
будапешт, сша, украина, владимир путин, александр вучич, дональд трамп, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Будапешт, США, Украина, Владимир Путин, Александр Вучич, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
Вучич ожидает давления либеральных сил в преддверии встречи Путина и Трампа
Вучич ожидает давления либеральных сил, желающих сорвать встречу Путина и Трампа