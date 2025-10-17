Рейтинг@Mail.ru
Вучич ожидает давления либеральных сил в преддверии встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 17.10.2025
Вучич ожидает давления либеральных сил в преддверии встречи Путина и Трампа
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает давления либеральных сил в США, ЕС и на Украине, намеренных сорвать предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
"Я ожидаю в предстоящие дни жестокого давления так называемой "либеральной, левой Америки" и европейских стран вместе с Украиной, чтобы такого саммита в Будапеште вообще не произошло. В данный момент около 70-80% вероятность, что он будет, но как и прошлый раз после Аляски последовали нападки всех европейских лидеров вместе с украинским. Ожидаю, что это начнется уже с сегодняшнего дня и в предстоящие дни, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа", - заявил Вучич журналистам, ранее он сказал, что выбор Будапешта неслучаен и не обрадует всех в ЕС.
Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
© 2025 МИА «Россия сегодня»
