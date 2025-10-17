Рейтинг@Mail.ru
Советник Трампа обвинил ВТО в несправедливости к США - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/vto-2048947247.html
Советник Трампа обвинил ВТО в несправедливости к США
Советник Трампа обвинил ВТО в несправедливости к США - РИА Новости, 17.10.2025
Советник Трампа обвинил ВТО в несправедливости к США
Свод правил Всемирной торговой организации изначально сформирован в ущерб интересам Соединённых Штатов, заявил в пятницу старший советник президента США по... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T17:58:00+03:00
2025-10-17T17:58:00+03:00
сша
европа
япония
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/06/1550390627_0:229:3067:1954_1920x0_80_0_0_9754d739b438c7d80786ff2ee6044244.jpg
https://ria.ru/20251016/vto-2048597830.html
https://ria.ru/20250902/tramp-2039177689.html
сша
европа
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/06/1550390627_356:194:2827:2047_1920x0_80_0_0_b305bcd19252fd1e9c5914450fab82e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, япония, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), экономика
США, Европа, Япония, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Экономика
Советник Трампа обвинил ВТО в несправедливости к США

Советник Трампа Наварро: система ВТО изначально несправедлива по отношению к США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Свод правил Всемирной торговой организации изначально сформирован в ущерб интересам Соединённых Штатов, заявил в пятницу старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро.
"Мы продолжаем утверждать, что система ВТО, включая режим наибольшего благоприятствования, изначально несправедлива по отношению к США. Мы сталкиваемся с завышенными тарифами и нетарифными барьерами и не намерены больше это терпеть", - сказал Наварро в ходе дискуссии, организованной Советом по международным делам.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
У ВТО не осталось принципов, заявил Песков
16 октября, 13:14
Он отметил, что под руководством Дональда Трампа "США сумели перестроить международную торговую систему таким образом, как этого никогда не предполагал сам Совет ВТО".
"Никто не верил, что можно прийти в любую страну и потребовать пересмотра тарифов, нетарифных барьеров и цифровых правил - но именно это мы и сделали. Мы добились соглашений с Европой, Японией и Южной Кореей, и они не только открыли свои рынки, но и начали инвестировать в защиту нашей экономики и национальной безопасности", - подчеркнул Наварро.
По его словам, в результате "честность и прямота между мировыми лидерами никогда не были выше".
"История творится у нас на глазах - благодаря решимости президента восстановить справедливость в мировой торговле", - добавил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Глава ВТО рассказала о влиянии политики Трампа на мировую торговлю
2 сентября, 17:46
 
СШАЕвропаЯпонияДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала