Силовики рассказали о массовом дезертирстве на Украине

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Командование ВСУ скрывает случаи массового дезертирства, чтобы не понести наказание, реальное количество дезертиров на Украине может превышать 250 тысяч, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Командиры ВСУ скрывают факты дезертирства в своих подразделениях", - сказал собеседник агентства.

Он привел слова украинского офицера Дениса Ярославского о том, что дезертирство стало настолько массовым явлением в ВСУ, что командиры подразделений вынуждены всячески скрывать случаи самовольного оставления части, чтобы не понести наказание.

Накануне депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что около 250 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части.