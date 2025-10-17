Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали о массовом дезертирстве на Украине - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 17.10.2025
Силовики рассказали о массовом дезертирстве на Украине
Силовики рассказали о массовом дезертирстве на Украине - РИА Новости, 17.10.2025
Силовики рассказали о массовом дезертирстве на Украине
Командование ВСУ скрывает случаи массового дезертирства, чтобы не понести наказание, реальное количество дезертиров на Украине может превышать 250 тысяч,... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Силовики рассказали о массовом дезертирстве на Украине

Командование ВСУ скрывает массовое дезертирство, чтобы не понести наказание

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Командование ВСУ скрывает случаи массового дезертирства, чтобы не понести наказание, реальное количество дезертиров на Украине может превышать 250 тысяч, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командиры ВСУ скрывают факты дезертирства в своих подразделениях", - сказал собеседник агентства.
Он привел слова украинского офицера Дениса Ярославского о том, что дезертирство стало настолько массовым явлением в ВСУ, что командиры подразделений вынуждены всячески скрывать случаи самовольного оставления части, чтобы не понести наказание.
Накануне депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что около 250 тысяч украинских военнослужащих самовольно покинули свои части.
"Если учесть тот факт, что отдельные случаи были скрыты командованием частей, эта цифра может быть гораздо больше", - отметил представитель силовых структур.
Флаг Украины
В Раде назвали число дезертиров в украинской армии
3 августа, 20:02
3 августа, 20:02
 
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
 
 
