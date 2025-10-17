https://ria.ru/20251017/vsu-2048853530.html
В Белгородской области после удара ВСУ ранены супруги
В Белгородской области после удара ВСУ ранены супруги - РИА Новости, 17.10.2025
В Белгородской области после удара ВСУ ранены супруги
Супружеская пара ранена в городе Грайворон Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ во дворе частного дома, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:24:00+03:00
2025-10-17T13:24:00+03:00
2025-10-17T13:30:00+03:00
происшествия
грайворон
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251017/ukraina-2048769568.html
грайворон
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грайворон, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Грайворон, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области после удара ВСУ ранены супруги
В белгородском Грайвороне из-за взрыва дрона ВСУ ранена супружеская пара