В Белгородской области после ударов ВСУ погибли два человека
11:30 17.10.2025
В Белгородской области после ударов ВСУ погибли два человека
В Белгородской области после ударов ВСУ погибли два человека
В Белгородской области после ударов ВСУ погибли два человека
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали почти 120 беспилотниками территорию Белгородской области, два человека погибли, восемь пострадали, сообщил глава РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T11:30:00+03:00
2025-10-17T11:30:00+03:00
происшествия
белгородская область
октябрьский
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
октябрьский
шебекино
происшествия, белгородская область, октябрьский, шебекино, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Октябрьский, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгородской области после ударов ВСУ погибли два человека

При атаке ВСУ в Белгородской области два человека погибли и восемь пострадали

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали почти 120 беспилотниками территорию Белгородской области, два человека погибли, восемь пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 43 населенных пункта в восьми районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 11 снарядов и зафиксированы атаки 119 беспилотников, из них 51 дрон был сбит и подавлен над регионом. За отчетный период различные разрушения выявлены в 20 частных домовладениях, предприятии, трех коммерческих и одном социальном объектах, трех сельхозпредприятиях, инфраструктурном объекте, магазине и 32 транспортных средствах.
Белгородском районе посёлки Малиновка и Октябрьский, сёла Бочковка, Репное, Салтыково и Чайки атакованы 17 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены. В селе Устинка от удара дрона по автомобилю погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте. Двое пострадавших в посёлке Октябрьский госпитализированы… В Борисовском районе в селе Грузское в результате атаки дрона повреждён инфраструктурный объект", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе 4 населенных пункта атакованы 12 беспилотниками и выпущено 3 боеприпаса, Волоконовский район атакован 10 БПЛА. По данным главы области, в Краснояружском районе выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников, в Ракитянском районе совершены атаки двух дронов, в результате удара по рейсовому автобусу ранены трое мирных жителей. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и пять сел атакованы 39 беспилотниками, кроме того, зафиксирован прилёт одного снаряда, в больнице мужчине, пострадавшему в городе Шебекино, исключили предварительные диагнозы, уточнил губернатор.
"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Хотмыжск, сёлам Глотово, Головчино, Гора-Подол, Доброе, Дунайка, Замостье и Новостроевка-Первая, а также хутору Масычево нанесены удары 24 беспилотников, 7 из которых сбиты. В селе Дорогощь при атаке дрона погиб мужчина. Две женщины, пострадавшие в сёлах Доброе и Гора-Подол, госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Происшествия Белгородская область Октябрьский Шебекино Вячеслав Гладков
 
 
