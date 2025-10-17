ВС России атаковали технику, используемую иностранными инструкторами

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Удар нанесен по району железнодорожного вокзала в городе Городня Черниговской области, где расположена бывшая нефтебаза, которая используется для хранения техники, используемой для обучения украинских военных иностранными инструкторами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.