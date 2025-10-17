https://ria.ru/20251017/vsu-2048806915.html
ВС России атаковали технику, используемую иностранными инструкторами
ВС России атаковали технику, используемую иностранными инструкторами - РИА Новости, 17.10.2025
ВС России атаковали технику, используемую иностранными инструкторами
Удар нанесен по району железнодорожного вокзала в городе Городня Черниговской области, где расположена бывшая нефтебаза, которая используется для хранения... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:31:00+03:00
2025-10-17T10:31:00+03:00
2025-10-17T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
черниговская область
чернигов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_bf7a6c2a6c13edd2d8f305de58b0f894.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
чернигов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_02109f04a1a4262dd6de568f7c0a9919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лебедев, черниговская область, чернигов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Черниговская область, Чернигов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России атаковали технику, используемую иностранными инструкторами
ВС России нанесли удар около ж/д вокзала в Городне с техникой для обучения ВСУ