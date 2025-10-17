Рейтинг@Mail.ru
ВС России атаковали технику, используемую иностранными инструкторами
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 17.10.2025 (обновлено: 10:34 17.10.2025)
ВС России атаковали технику, используемую иностранными инструкторами
ВС России атаковали технику, используемую иностранными инструкторами - РИА Новости, 17.10.2025
ВС России атаковали технику, используемую иностранными инструкторами
Удар нанесен по району железнодорожного вокзала в городе Городня Черниговской области, где расположена бывшая нефтебаза, которая используется для хранения... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
черниговская область
чернигов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
чернигов
ВС России атаковали технику, используемую иностранными инструкторами

ВС России нанесли удар около ж/д вокзала в Городне с техникой для обучения ВСУ

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Удар нанесен по району железнодорожного вокзала в городе Городня Черниговской области, где расположена бывшая нефтебаза, которая используется для хранения техники, используемой для обучения украинских военных иностранными инструкторами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Черниговская область, Городня. Пишут, что полыхало и детонировало со стороны ж/д вокзала Городня. Там была небольшая нефтебаза. В основном использовалась для техники, на которой проходят обучение в районе старого аэродрома. Тренируют иностранные военные", - сообщил Лебедев.
Кроме того, по словам Лебедева, удары также были нанесены по складам ВСУ с большими резервуарами, находящимися в Чернигове.
Специальная военная операция на Украине
 
 
