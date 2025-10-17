https://ria.ru/20251017/vsu-2048770123.html
Боевики ВСУ массово просят перевести их в другие части
Боевики ВСУ массово просят перевести их в другие части
Боевики ВСУ массово просят перевести их в другие части
Украинские военнослужащие из бригад, действующих в районе Константиновки, пытаются перевестись в другие подразделения, рассказали РИА Новости в силовых...
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
константиновка
донецкая народная республика
Боевики ВСУ массово просят перевести их в другие части
Военные ВСУ массово просят перевода в другие части из-за бессмысленных приказов
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украинские военнослужащие из бригад, действующих в районе Константиновки, пытаются перевестись в другие подразделения, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Многие украинские военные, выполняющие задачи на константиновском участке, пытаются перевестись в другие подразделения из-за бессмысленных приказов и некомпетентности командиров, которые, в свою очередь, пытаются залатать дыры человеческими жизнями", — сказал собеседник агентства.
По его словам, основная причина таких запросов — тактическая неграмотность и самоуправство командиров, из-за чего растут неоправданные потери.
"При этом сама попытка перевода в другую бригаду приводит к преследованию со стороны командования, и военнослужащие оказываются в безвыходной ситуации, они вынуждены либо подчиняться некомпетентным приказам, либо подвергаться давлению за желание покинуть подразделение", — добавил источник.
Как заявил на этой неделе глава ДНР Денис Пушилин
, российские войска продвигаются к Константиновке
, там идут серьезные бои. По словам украинских пленных, из города эвакуировались все чиновники.
Константиновка находится на подконтрольной ВСУ
части ДНР, к северо-западу от Дзержинска
и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта российская армия освободила в 2025 году.