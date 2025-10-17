Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ массово просят перевести их в другие части - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 17.10.2025 (обновлено: 10:28 17.10.2025)
Боевики ВСУ массово просят перевести их в другие части
Боевики ВСУ массово просят перевести их в другие части - РИА Новости, 17.10.2025
Боевики ВСУ массово просят перевести их в другие части
Украинские военнослужащие из бригад, действующих в районе Константиновки, пытаются перевестись в другие подразделения, рассказали РИА Новости в силовых... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины, константиновка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Донецкая Народная Республика
Боевики ВСУ массово просят перевести их в другие части

Военные ВСУ массово просят перевода в другие части из-за бессмысленных приказов

© AP Photo / Andrii Marienko Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украинские военнослужащие из бригад, действующих в районе Константиновки, пытаются перевестись в другие подразделения, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Многие украинские военные, выполняющие задачи на константиновском участке, пытаются перевестись в другие подразделения из-за бессмысленных приказов и некомпетентности командиров, которые, в свою очередь, пытаются залатать дыры человеческими жизнями", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Сумской области у ВСУ назревает дефицит техники
06:32
По его словам, основная причина таких запросов — тактическая неграмотность и самоуправство командиров, из-за чего растут неоправданные потери.
"При этом сама попытка перевода в другую бригаду приводит к преследованию со стороны командования, и военнослужащие оказываются в безвыходной ситуации, они вынуждены либо подчиняться некомпетентным приказам, либо подвергаться давлению за желание покинуть подразделение", — добавил источник.
Как заявил на этой неделе глава ДНР Денис Пушилин, российские войска продвигаются к Константиновке, там идут серьезные бои. По словам украинских пленных, из города эвакуировались все чиновники.
Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР, к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта российская армия освободила в 2025 году.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Вооруженные силы Украины Константиновка Донецкая Народная Республика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
