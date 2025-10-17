Боевики ВСУ массово просят перевести их в другие части

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украинские военнослужащие из бригад, действующих в районе Константиновки, пытаются перевестись в другие подразделения, рассказали РИА Новости в силовых структурах.

"Многие украинские военные, выполняющие задачи на константиновском участке, пытаются перевестись в другие подразделения из-за бессмысленных приказов и некомпетентности командиров, которые, в свою очередь, пытаются залатать дыры человеческими жизнями", — сказал собеседник агентства.

По его словам, основная причина таких запросов — тактическая неграмотность и самоуправство командиров, из-за чего растут неоправданные потери.

"При этом сама попытка перевода в другую бригаду приводит к преследованию со стороны командования, и военнослужащие оказываются в безвыходной ситуации, они вынуждены либо подчиняться некомпетентным приказам, либо подвергаться давлению за желание покинуть подразделение", — добавил источник.

Как заявил на этой неделе глава ДНР Денис Пушилин , российские войска продвигаются к Константиновке , там идут серьезные бои. По словам украинских пленных, из города эвакуировались все чиновники.