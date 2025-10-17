МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Попытка контратаки 225-го полка ВСУ в направлении Алексеевки в Сумской области провалилась, потери украинской штурмовой группы составили до 50%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« ВСУ попытались провести контратаку в направлении Алексеевки силами 225-го отдельного штурмового полка. Выдвижение штурмовой группы противника заблаговременно вскрыто разведкой, комплексным огневым поражением атака сорвана", — сказал собеседник агентства.

По его словам, враг потерял до 50% личного состава группы, остальные отступили на исходные позиции.

Ситуация в Сумской области

По данным Минобороны, российская армия в этом году освободила более 223 квадратных километров в Сумской области. В конце сентября бойцы взяли стратегически важный населенный пункт Юнаковку.

Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область , увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров.