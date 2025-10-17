Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли половину штурмовой группы в районе Алексеевки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 17.10.2025 (обновлено: 07:12 17.10.2025)
ВСУ потеряли половину штурмовой группы в районе Алексеевки
ВСУ потеряли половину штурмовой группы в районе Алексеевки
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Попытка контратаки 225-го полка ВСУ в направлении Алексеевки в Сумской области провалилась, потери украинской штурмовой группы составили до 50%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"ВСУ попытались провести контратаку в направлении Алексеевки силами 225-го отдельного штурмового полка. Выдвижение штурмовой группы противника заблаговременно вскрыто разведкой, комплексным огневым поражением атака сорвана", — сказал собеседник агентства.
По его словам, враг потерял до 50% личного состава группы, остальные отступили на исходные позиции.

Ситуация в Сумской области

По данным Минобороны, российская армия в этом году освободила более 223 квадратных километров в Сумской области. В конце сентября бойцы взяли стратегически важный населенный пункт Юнаковку.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
ВСУ перебросили средства РЭБ в Харьковскую область
