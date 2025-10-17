https://ria.ru/20251017/vsu-2048766748.html
ВСУ потеряли половину штурмовой группы в районе Алексеевки
ВСУ потеряли половину штурмовой группы в районе Алексеевки - РИА Новости, 17.10.2025
ВСУ потеряли половину штурмовой группы в районе Алексеевки
Попытка контратаки 225-го полка ВСУ в направлении Алексеевки в Сумской области провалилась, потери украинской штурмовой группы составили до 50%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
ВСУ потеряли половину штурмовой группы в районе Алексеевки
ВСУ потеряли половину штурмовой группы 225-го полка в районе Алексеевки
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Попытка контратаки 225-го полка ВСУ в направлении Алексеевки в Сумской области провалилась, потери украинской штурмовой группы составили до 50%, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"ВСУ
попытались провести контратаку в направлении Алексеевки
силами 225-го отдельного штурмового полка. Выдвижение штурмовой группы противника заблаговременно вскрыто разведкой, комплексным огневым поражением атака сорвана", — сказал собеседник агентства.
По его словам, враг потерял до 50% личного состава группы, остальные отступили на исходные позиции.
Ситуация в Сумской области
По данным Минобороны, российская армия в этом году освободила более 223 квадратных километров в Сумской области. В конце сентября бойцы взяли стратегически важный населенный пункт Юнаковку.
Президент Владимир Путин
отмечал, что Украина
сама создала себе проблемы нападением на Курскую область
, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров.
По его словам, у России
нет задачи взять Сумы
, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.