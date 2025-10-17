Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили средства РЭБ в Харьковскую область - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/vsu-2048766627.html
ВСУ перебросили средства РЭБ в Харьковскую область
ВСУ перебросили средства РЭБ в Харьковскую область - РИА Новости, 17.10.2025
ВСУ перебросили средства РЭБ в Харьковскую область
ВСУ, пытаясь противостоять российским беспилотникам, перебросили значительное число средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьковскую область, сообщили РИА... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T06:33:00+03:00
2025-10-17T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_71477f55968da47c2ba09824766fef95.jpg
https://ria.ru/20251017/vsu-2048766522.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_ffb68cd57f156d0089d4e3fbb195e002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ перебросили средства РЭБ в Харьковскую область

ВСУ перебросили значительное число средств РЭБ в Харьковскую область

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ, пытаясь противостоять российским беспилотникам, перебросили значительное число средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьковскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область значительное количество средств РЭБ. Этим они пытаются снизить количество потерь, понесенных от ударов дронов", - сказал собеседник агентства.
ВС РФ наносят удары только по военным целям, в то время как беспилотники ВСУ постоянно атакуют гражданские объекты и мирных граждан.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Сумской области у ВСУ назревает дефицит техники
06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала