ВСУ перебросили средства РЭБ в Харьковскую область
ВСУ перебросили средства РЭБ в Харьковскую область
ВСУ, пытаясь противостоять российским беспилотникам, перебросили значительное число средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Харьковскую область, сообщили РИА... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
ВСУ перебросили значительное число средств РЭБ в Харьковскую область