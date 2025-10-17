https://ria.ru/20251017/vsu-2048766522.html
В Сумской области у ВСУ назревает дефицит техники
Дефицит пикапов и квадроциклов для быстрой переброски личного состава назревает в ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 17.10.2025
