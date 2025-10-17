https://ria.ru/20251017/vsu--2048832768.html
ВСУ потеряли более 2315 военных в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 2315 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 17.10.2025
ВСУ потеряли более 2315 военных в зоне действий "Востока" за неделю
Подразделения "Востока" за неделю освободили два населенных пункта, ВСУ потеряли свыше 2315 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2025
