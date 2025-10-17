https://ria.ru/20251017/vsu--2048828797.html
ВСУ потеряли более 1570 военных в зоне действий "Запада" за неделю
Российская группировка войск "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, противник потерял более 1570 военнослужащих,... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
