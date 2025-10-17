https://ria.ru/20251017/vsu--2048826395.html
При атаке ВСУ пострадал глава белгородского села
При атаке ВСУ пострадал глава белгородского села
Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко ранен во время объезда территории в результате удара дрона ВСУ по служебному... РИА Новости, 17.10.2025
