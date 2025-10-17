Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ пострадал глава белгородского села
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 17.10.2025 (обновлено: 12:11 17.10.2025)
При атаке ВСУ пострадал глава белгородского села
При атаке ВСУ пострадал глава белгородского села
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко ранен во время объезда территории в результате удара дрона ВСУ по служебному автомобилю, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В результате удара дрона по служебному автомобилю ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа. Гоженко Виктор Валентинович получил ранения во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка. В Валуйской ЦРБ ему диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и плеча", - написал Гладков в мессенджере Max.
Губернатор уточнил, что дальнейшее лечение Гоженко продолжит амбулаторно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
