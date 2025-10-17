https://ria.ru/20251017/vsu--2048825267.html
ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Васюковкой
ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Васюковкой - РИА Новости, 17.10.2025
ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Васюковкой
Подразделения "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений уничтожили склад материальных средств и блиндаж с... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
