ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Васюковкой - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 17.10.2025
ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Васюковкой
ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Васюковкой
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
2025
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Васюковкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений уничтожили склад материальных средств и блиндаж с личным составом ВСУ в районе населённого пункта Васюковка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов был обнаружен склад материальных средств и блиндаж с личным составом противника. После передачи координат по ним были нанесены точные удары артиллерии и ударных FPV-дронов. В результате цели уничтожены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск продолжают активно работать на переднем крае, уничтожая огневые точки и живую силу противника, что значительно осложняет действия передовых подразделений ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
