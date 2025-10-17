Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/vstrecha-2048848129.html
Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в течение двух недель или чуть позже, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:08:00+03:00
2025-10-17T13:08:00+03:00
в мире
сша
венгрия
россия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
сша
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_150:0:2028:1408_1920x0_80_0_0_b6a9eaac693a804392bcbf5a56ce6744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венгрия, россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Венгрия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа может состояться в течение 2 недель или позже

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в течение двух недель или чуть позже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном саммите РФ и США в Венгрии.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
Вчера, 22:55
 
В миреСШАВенгрияРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала