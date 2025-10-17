https://ria.ru/20251017/vstrecha-2048848129.html
Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 17.10.2025
Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в течение двух недель или чуть позже, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:08:00+03:00
2025-10-17T13:08:00+03:00
2025-10-17T13:08:00+03:00
в мире
сша
венгрия
россия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
сша
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_150:0:2028:1408_1920x0_80_0_0_b6a9eaac693a804392bcbf5a56ce6744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венгрия, россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Венгрия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков рассказал, когда может состояться встреча Путина и Трампа
Песков: встреча Путина и Трампа может состояться в течение 2 недель или позже