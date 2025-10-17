Врач назвала признаки дефицита меди в организме

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Хроническая усталость, проблемы с нервной системой и снижение иммунитета могут свидетельствовать о дефиците меди в организме, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова.

"Хроническая усталость и слабость, проблемы с нервной системой, снижение иммунной защиты — симптомы дефицита меди в организме. Медь — жизненно важный микроэлемент, который участвует в работе ферментов, усвоении железа, формировании соединительной ткани, синтезе нейротрансмиттеров и поддержании иммунитета", — сказала Якимова.

По словам врача, нехватка меди может приводить к анемии, а также повышать риск вывихов или переломов.

"Медь необходима для нормального образования эритроцитов, ее дефицит может способствовать анемии. Кроме того, этот микроэлемент участвует в синтезе коллагена, укрепляющего кости и суставы, поэтому при увеличении риска вывихов или переломов, можно предложить, что в организме наблюдается дефицит меди", — отметила Якимова.

Она добавила, что нехватка меди может стать причиной онемения, покалывания, нарушения координации и ухудшения памяти. Внешне дефицит меди может проявляться в ломкости волос и ногтей, сухости кожи и появлении светлых пятен.

"Вместе с тем, частые простуды, сниженный иммунитет также могут указать на дефицит этого микроэлемента. Медь необходима для правильного функционирования лейкоцитов, которые позволяют организму сопротивляться инфекциям", — рассказала собеседница агентства.