В Подмосковье военный смертельно ранил контрактника
10:44 17.10.2025 (обновлено: 10:53 17.10.2025)
В Подмосковье военный смертельно ранил контрактника
В Подмосковье военный смертельно ранил контрактника
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
московская область (подмосковье), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
В Подмосковье военный смертельно ранил контрактника

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Военнослужащий на территории воинской части в Подмосковье сегодня ночью, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил контрактника, после чего покончил с собой, сообщает Московский военный округ.
"Семнадцатого октября 2025 года в ночное время на территории воинской части в Подмосковье военнослужащий, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту", - говорится в сообщении.
После этого он покончил с собой.
"На месте работает комиссия главного командования ВКС России. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - добавляется в релизе.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Задержанный за подготовку теракта рассказал о своем задании
13 октября, 10:24
 
