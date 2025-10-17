В Подмосковье военный смертельно ранил контрактника

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Военнослужащий на территории воинской части в Подмосковье сегодня ночью, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил контрактника, после чего покончил с собой, сообщает Московский военный округ.