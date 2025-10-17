https://ria.ru/20251017/voennyy-2048809452.html
В Подмосковье военный смертельно ранил контрактника
В Подмосковье военный смертельно ранил контрактника
Военнослужащий на территории воинской части в Подмосковье сегодня ночью, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и... РИА Новости, 17.10.2025
В Подмосковье военный смертельно ранил контрактника и покончил с собой