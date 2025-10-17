Погибшего военкора Зуева похоронят в Тюмени

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Военкора РИА Новости Ивана Зуева, погибшего при выполнении журналистского задания в Запорожской области, похоронят на его родине — в Тюмени, сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 1".
Гибель Ивана Зуева
Военкор РИА Новости погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов.
Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность Владимира Путина.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль глубоко соболезнует родным и близким Ивана Зуева и желает скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу. Виновные в нападении на военкоров должны понести ответственность.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору Войткевичу. Он много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.