Погибшего военкора Зуева похоронят в Тюмени - РИА Новости, 17.10.2025
18:59 17.10.2025 (обновлено: 19:21 17.10.2025)
Погибшего военкора Зуева похоронят в Тюмени
Погибшего военкора Зуева похоронят в Тюмени
Военкора РИА Новости Ивана Зуева, погибшего при выполнении журналистского задания в Запорожской области, похоронят на его родине — в Тюмени, сообщил генеральный РИА Новости, 17.10.2025
Погибшего военкора Зуева похоронят в Тюмени

Погибшего в Запорожской области военкора РИА Новости Зуева похоронят в Тюмени

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Военкора РИА Новости Ивана Зуева, погибшего при выполнении журналистского задания в Запорожской области, похоронят на его родине — в Тюмени, сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 1".
"Ваня Зуев у нас работает три года военкором. Опытный человек. Сам из Тюмени. Я разговаривал с его мамой Еленой Владимировной, она узнала от меня вчера вечером. Это воцерковленная семья, поэтому у мамы есть опора. Похоронен он будет именно в Тюмени", — сказал Киселев.
Международная федерация журналистов призвала к расследованию гибели Зуева
Гибель Ивана Зуева

Военкор РИА Новости погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов.
Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность Владимира Путина.
Киселев поделился воспоминаниями о погибшем военкоре Зуеве
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль глубоко соболезнует родным и близким Ивана Зуева и желает скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу. Виновные в нападении на военкоров должны понести ответственность.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору Войткевичу. Он много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Россия просит генсека ООН осудить атаки против журналистов
