14:45 17.10.2025 (обновлено: 16:24 17.10.2025)
Андрей Коц
Андрей Коц
"Умел побороть страх". Каким был военкор Зуев

Андрей Коц
Андрей Коц
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Андрей Коц. В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев, его напарник Юрий Войткевич получил тяжелое ранение. Парни работали на приличном расстоянии от "передка". Но в современной войне понятие "тыл" — относительное. По группе ударил дрон. Увы, это профессиональный риск всех журналистов в зоне СВО.

Последний разговор

С Иваном я виделся прошлым летом, сидели в одной компании в Донецке. Ему с утра надо было куда-то под Угледар. Мы в тот вечер вспоминали нашего друга и коллегу — военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в июле 2023-го. Они оба были из Екатеринбурга. Кто ж тогда знал, что это наш последний разговор?
Ваня отличался очень спокойным характером. Никогда не повышал голос, не поддавался эмоциям. Умел смешно пошутить, но к работе относился предельно серьезно. На необдуманный риск не шел и отговаривал от этого коллег. Но и под обстрелы попадал, и от дронов убегал. Его осторожность — серьезный профессиональный опыт.
"Большой добродушный толстяк, по-уральски основательный, неторопливый, жуткий флегматик, он и жил, и работал так же: основательно и неторопливо, — вспоминает военкор "Украины.ру" Федор Громов. — Он не лез в пекло, но и трусом не был. Ваню любили — он был добр и всем помогал, ни с кем не ругался, искренне старался всех помирить".
Иван Зуев родился в Новосибирске 28 мая 1986-го, в журналистике — с 2008-го. Начинал в региональных уральских медиа, где и познакомился с Ростиком Журавлевым. Первая командировка в Донбасс — в июле 2014-го. Иван писал про беженцев, рассказывал об ополченцах, которые отбивались от ВСУ у самой границы с Россией. С февраля 2022-го он работал в агентстве Sputnik Ближнее зарубежье. Был под Волновахой, Мариуполем.
В апреле 2023-го перешел в агентство РИА Новости — военным корреспондентом в Донецке и координатором группы в ДНР. Работал на Авдеевском и Угледарском направлениях во время наступления российской армии. Неоднократно выезжал на обстрелы Донецка, Горловки и Волновахи, чтобы фиксировать преступления киевского режима. Многократно попадал под огонь ВСУ, чудом выходил живым. Но от судьбы не уйдешь.

"Старался успеть приготовить ужин"

Коллеги вспоминают Ивана с исключительной теплотой.
"С Ваней я познакомился во второй командировке в зону СВО, — говорит корреспондент РИА Новости Давид Нармания. — Он к тому моменту был уже опытным и многое повидавшим военкором. У него было редкое качество: он очень хорошо понимал людей, а потому любил их. И действительно, как многие пишут, совершенно обезоруживающая улыбка — первое, что приходит в голову, когда думаешь о нем. Широкая, добродушная улыбка уральского парня. Пронизывающий теплом и немного грустный взгляд. Смотришь в его глаза и твердо знаешь: может, ты и выразил мысль не так, как хотел, а он понял, что ты хотел сказать. И что не хотел сказать — тоже понял".
В ходе СВО военкорское братство разрослось и окрепло. К цеху присоединились новые люди и за три года войны сделали себе имя. Иван был одним из таких. И стоял у истоков формирования новой плеяды военкоров. Когда все только знакомились, притирались, присматривались друг к другу, ездили в первые командировки.
"Каждый вечер мы собирались в номере, общались, ужинали, решали текущие проблемы, — рассказывает Виктор Антонюк. — Иван всегда был одним из первых, кто готов оказать поддержку. Мог отменить выезд, если нужно было встретить кого-то в Донецке, пожертвовать своей работой ради другого. Мы считали такие мероприятия второстепенными, а они оказывались важными. Иван всегда протягивал братскую руку помощи, и мы сильно рассчитывали на него. Благодаря ему тыл в нашей группе был надежно защищен. Порой мы узнавали, что он втихаря выезжал на ЛБС, успевал отснять материал, вернуться и приготовить ужин".
Иван очень любил вступать в дискуссии с коллегами. Он был отличным спорщиком, держал в голове множество деталей, дат, фамилий, которыми щедро сыпал во время беседы. Особенно интересовался экономикой и историей.
"На истории он был помешан, — вспоминает военкор Дмитрий, знавший Ивана с первых дней СВО. — Его съемная квартира в Донецке была перевалочной базой для многих. Спали вповалку. Помню, проснулся в семь утра и слышу, что от Вани какой-то бубнеж идет. Подхожу ближе, а у него на телефоне некий подкаст на ютубе про историю. Сам же он спит без задних ног... И еще он был очень ранимым человеком. Мне всегда казалось, что ему не хватает любви. В разговорах от него часто слышал: "этот меня не любит, этого я бешу, этот меня не ценит". Хотя работал он на износ и его любили вот натурально все".
При этом, что важно для военкора, Ваня был пробивным. Мог договориться о любом выезде, пролезть туда, куда не пустят других. И активно помогал коллегам добыть эксклюзивы. На войне конкурентов нет, все друг за друга.
"Иван еще в Екатеринбурге организовывал коллегам работу в Афганистане, — отмечает военкор РИА Новости Игорь Мазунин. — Находил проходы через границу, места ночевок, темы и героев для репортажей. Все дистанционно. Это высший пилотаж продюсирования. Ваня умело находил общий язык со всеми, понимал, какие темы актуальны. Я был с ним в Курской области — в частности, в Погребках. Он не скрывал, что боялся дронов. Но умел побороть страх, действовал профессионально. И Ваня был очень уютный человек, с ним можно было поговорить на любую тему. Очень его будет не хватать".
А еще Ивану Зуеву везло на интересные репортерские детали, которые украшают журналистский материал и позволяют читателю, зрителю побывать на месте событий.
"В прошлом сентябре под Токмаком общались с танкистами, — говорит военкор Андрей Казаков. — Стоим у брони, треплемся с солдатами о том о сем. И вдруг из-под танка выбегает орава щенков. Три собаки. Скачут у нас под ногами, играются, ластятся. Ваня спрашивает: "Они на контракте?" Солдаты смеются, отвечают: "Мобики! На боевые задачи с нами ходят!" А Ваня добавляет: "Три собаки и танкист…" Все веселились. Очень светлый был человек".
Спи спокойно, брат-военкор. Мы за тебя поработаем.
 
