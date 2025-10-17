Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснила, кому нужно подтверждать происхождение денег на вкладе - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/vklady-2048750371.html
Эксперт объяснила, кому нужно подтверждать происхождение денег на вкладе
Эксперт объяснила, кому нужно подтверждать происхождение денег на вкладе - РИА Новости, 17.10.2025
Эксперт объяснила, кому нужно подтверждать происхождение денег на вкладе
В большинстве случаев банк не требует подтверждения источника происхождения средств при размещении на вкладе, но есть исключения, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T03:18:00+03:00
2025-10-17T03:18:00+03:00
россия
мария иваткина
моифинансы.рф
экономика
вклады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_fb00772a8c44a658150c1113d42e649e.jpg
https://ria.ru/20251003/stavka-2046065060.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a95554d8209be86d3beb695e4bcb17b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария иваткина, моифинансы.рф, экономика, вклады
Россия, Мария Иваткина, Моифинансы.рф, Экономика, Вклады
Эксперт объяснила, кому нужно подтверждать происхождение денег на вкладе

Финансист Иваткина: банк может попросить подтвердить источник денег на вкладе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В большинстве случаев банк не требует подтверждения источника происхождения средств при размещении на вкладе, но есть исключения, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
В качестве оснований для такой просьбы со стороны банка она назвала:
  • Подозрения в отмывании денег – если действия клиента подпадают под 115-ФЗ;
  • Внесение крупной суммы, превышающей банковские лимиты;
  • Регулярное зачисление крупных сумм от сторонних лиц или организаций;
  • Переводы из-за рубежа;
  • Внесение большой суммы клиентом-новичком.
"Если банк потребовал доказать источник средств, уточните детали: о какой именно операции идет речь, запросите полный и точный перечень документов, которые нужно предоставить. Затем подготовьте доказательства, которые объясняют происхождение средств", — советует Иваткина.
Могут помочь справка с места работы, налоговые декларации, отчетность ИП, договоры купли-продажи. Также стоит заранее озаботиться подтверждением, если деньги получены в подарок, по наследству или от бизнеса.
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Экономист объяснила, почему банки молча снижают ставки по вкладам
3 октября, 02:05
 
РоссияМария ИваткинаМоифинансы.рфЭкономикаВклады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала