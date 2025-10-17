Эксперт объяснила, кому нужно подтверждать происхождение денег на вкладе

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В большинстве случаев банк не требует подтверждения источника происхождения средств при размещении на вкладе, но есть исключения, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
В качестве оснований для такой просьбы со стороны банка она назвала:
- Подозрения в отмывании денег – если действия клиента подпадают под 115-ФЗ;
- Внесение крупной суммы, превышающей банковские лимиты;
- Регулярное зачисление крупных сумм от сторонних лиц или организаций;
- Переводы из-за рубежа;
- Внесение большой суммы клиентом-новичком.
"Если банк потребовал доказать источник средств, уточните детали: о какой именно операции идет речь, запросите полный и точный перечень документов, которые нужно предоставить. Затем подготовьте доказательства, которые объясняют происхождение средств", — советует Иваткина.
Могут помочь справка с места работы, налоговые декларации, отчетность ИП, договоры купли-продажи. Также стоит заранее озаботиться подтверждением, если деньги получены в подарок, по наследству или от бизнеса.