Депутат Рады рассказал о фиаско Зеленского по прибытии в США - РИА Новости, 17.10.2025
05:41 17.10.2025 (обновлено: 07:56 17.10.2025)
Депутат Рады рассказал о фиаско Зеленского по прибытии в США
Депутат Рады рассказал о фиаско Зеленского по прибытии в США - РИА Новости, 17.10.2025
Депутат Рады рассказал о фиаско Зеленского по прибытии в США
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук высмеял в Telegram-канале прибытие Владимира Зеленского в США для встречи с президентом страны Дональдом Трампом. РИА Новости, 17.10.2025
Депутат Рады рассказал о фиаско Зеленского по прибытии в США

Дмитрук: визит Зеленского в США начался не очень хорошо

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук высмеял в Telegram-канале прибытие Владимира Зеленского в США для встречи с президентом страны Дональдом Трампом.
«
"Зеленского в США встречают Ермак и экипаж самолета, на котором он прилетел. Ну, начали "сильно"…" — сыронизировал парламентарий, комментируя соответствующие кадры.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В конгрессе США призвали молиться после разговора Путина с Трампом
01:59
Ранее в RT обратил внимание на то, что главу киевского режима в Вашингтоне встречал только глава его офиса Андрей Ермак в сопровождении нескольких человек, предположительно, в форме пилотов, а также генерал армии США. По версии телеканала, глава киевского режима мог заставить экипаж собственного борта приветствовать его на американской земле.
В начале недели Дональд Трамп рассказал, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима утверждал, что надеется снова выпрашивать дальнобойное оружие на встрече с главой Белого дома. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
Тем не менее, после разговора с президентом России Владимиром Путиным, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, американский лидер заявил, что США сами в них нуждаются.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В США раскрыли последствия беседы Путина и Трампа для Зеленского
04:35
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
