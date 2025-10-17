Рейтинг@Mail.ru
Вэнс считает, что Россия и Украина еще не готовы к сделке - РИА Новости, 17.10.2025
04:26 17.10.2025
Вэнс считает, что Россия и Украина еще не готовы к сделке
Вэнс считает, что Россия и Украина еще не готовы к сделке - РИА Новости, 17.10.2025
Вэнс считает, что Россия и Украина еще не готовы к сделке
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Россия и Украина еще не готовы к сделке по урегулированию конфликта. РИА Новости, 17.10.2025
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
сша
Вэнс считает, что Россия и Украина еще не готовы к сделке

Вэнс: Россия и Украина еще не готовы урегулировать конфликт

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Россия и Украина еще не готовы к сделке по урегулированию конфликта.
"Несмотря на всю энергичную дипломатию президента США, для того, чтобы люди оказались у финишной черты, нужны две стороны, готовые к сделке. Сейчас, несмотря на всю нашу работу, и мы ее продолжим, русские и украинцы не пришли к точке, в которой они смогут заключить сделку", - заявил Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Мы будем воевать": в США сделали заявление после звонка Путина
04:02
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина с начала второго срока американского президента.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России приехать в Москву для переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Постепенно уничтожать": в Киеве высказались о разговоре Путина и Трампа
03:21
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
