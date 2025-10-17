Рейтинг@Mail.ru
Выбор Венгрии для встречи Путина и Трампа неслучаен, заявил Вучич - РИА Новости, 17.10.2025
12:05 17.10.2025 (обновлено: 12:20 17.10.2025)
Выбор Венгрии для встречи Путина и Трампа неслучаен, заявил Вучич
Выбор Будапешта как места проведения предстоящего разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа неслучаен и не обрадует всех в ЕС, заявил... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
венгрия
евросоюз
будапешт
дональд трамп
владимир путин
александр вучич
россия
венгрия
будапешт
россия
в мире, венгрия, евросоюз, будапешт, дональд трамп, владимир путин, александр вучич, россия
В мире, Венгрия, Евросоюз, Будапешт, Дональд Трамп, Владимир Путин, Александр Вучич, Россия
Выбор Венгрии для встречи Путина и Трампа неслучаен, заявил Вучич

Вучич: выбор Венгрии для встречи Путина и Трампа не обрадует всех в ЕС

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Выбор Будапешта как места проведения предстоящего разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа неслучаен и не обрадует всех в ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
"Я особенно счастлив, что выбрали наших венгерских друзей в качестве принимающей стороны. Я не уверен, что это вызовет большую радость в других европейских центрах, как это вызвало в Белграде. Но что поделать, уверен, что и это место выбрано неслучайно", - заявил Вучич журналистам в пятницу и добавил, что в понедельник или среду проведет встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном, с которым накануне разговаривал по телефону.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ назвали Венгрию немыслимым для Украины местом для саммита России и США
11:43
 
В миреВенгрияЕвросоюзБудапештДональд ТрампВладимир ПутинАлександр ВучичРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала