Выбор Венгрии для встречи Путина и Трампа неслучаен, заявил Вучич
Выбор Будапешта как места проведения предстоящего разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа неслучаен и не обрадует всех в ЕС, заявил... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
венгрия
евросоюз
будапешт
дональд трамп
владимир путин
александр вучич
россия
