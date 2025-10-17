В ГД рассмотрят ратификацию договора о сотрудничестве с Венесуэлой

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Важно, что в соглашении уделено внимание необходимости контактов между законодательными органами, созданию условий для обмена опытом законотворческой деятельности и правоприменения. Со своей стороны продолжим работать с нашими коллегами для реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств", – добавил Володин.