В ГД рассмотрят ратификацию договора о сотрудничестве с Венесуэлой - РИА Новости, 17.10.2025
08:48 17.10.2025
В ГД рассмотрят ратификацию договора о сотрудничестве с Венесуэлой
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщил... РИА Новости, 17.10.2025
2025
вячеслав володин, владимир путин, николас мадуро, россия, венесуэла, госдума рф, в мире
Вячеслав Володин, Владимир Путин, Николас Мадуро, Россия, Венесуэла, Госдума РФ, В мире
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Посол Венесуэлы рассказал о сотрудничестве страны с Россией
14 октября, 16:56
Посол Венесуэлы рассказал о сотрудничестве страны с Россией
14 октября, 16:56
"Государственная дума обсудит законопроект в приоритетном порядке", – сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет ГД по международным делам.
По словам председателя ГД, подписанный договор выводит российско-венесуэльские отношения на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления двустороннего сотрудничества.
"Важно, что в соглашении уделено внимание необходимости контактов между законодательными органами, созданию условий для обмена опытом законотворческой деятельности и правоприменения. Со своей стороны продолжим работать с нашими коллегами для реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств", – добавил Володин.
Парламент Венесуэлы уже ратифицировал соглашение.
Документ был подписан 7 мая 2025 года по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Договор расширяет взаимодействие двух стран в политической и экономической сферах, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.
Россия осудила попытки вмешательства в Венесуэле
18 сентября, 17:28
Россия осудила попытки вмешательства в Венесуэле
18 сентября, 17:28
 
Вячеслав Володин, Владимир Путин, Николас Мадуро, Россия, Венесуэла, Госдума РФ, В мире
 
 
