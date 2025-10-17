Глава Коми: создаем все условия для будущих и молодых мам

СЫКТЫВКАР, 17 окт - РИА Новости. В дополнении к федеральным мерам поддержки в Коми введены региональные виды материальной помощи, в регионе создают все условия для будущих и молодых мам, сообщил РИА Новости глава региона Ростислав Гольдштейн.

Дополнительные меры поддержки беременные и семьи с детьми получают в рамках национального проекта "Семья".

"Для нас демография – это не просто цифры. Это судьбы женщин, для которых мы создаем все условия, чтобы они становились мамами. Поэтому в дополнение к федеральным мерам социальной поддержки в республике введены свои виды материальной помощи. На этапе беременности и после родов, в первые годы жизни малышей поддержка для мам особенно важна", - отметил Гольдштейн.

Для всех беременных жительниц в Коми предусмотрено пособие на покупку продуктов в размере 10 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, будущим мамам из труднодоступных местностей региона возмещают проездные расходы в медицинские учреждения, в которых оказывают помощь в период беременности и родов. Эти траты компенсируют в обе стороны – в медучреждение и обратно, а количество поездок не ограничено, уточнили в Минтрудсоце региона.

По данным ведомства, на каждого новорожденного в Коми полагается подарок – комплект из 19-ти принадлежностей, необходимых для ухода за младенцем в первые месяцы его жизни.

"Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет назначается отделением Соцфонда России по Коми матери либо отцу. Минимальный размер – 10 103 рубля плюс районный коэффициент. Для работающих – 40% от среднего заработка за предыдущие два года, но не ниже минимального размера. Выплата пособия продолжается и при досрочном выходе из декретного отпуска на полный рабочий день", - добавили в профильном ведомстве.

Дополнительно от властей Коми кормящие матери, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, получают пособие на покупку продуктов – 10 тысяч рублей ежемесячно.

Плюсом к федеральному материнскому капиталу в Коми при рождении или усыновлении первого, а также третьего или последующего ребенка семья может рассчитывать на региональный семейный капитал – 300 тысяч рублей. А если первенца родила мама, которой менее 25 лет, то ей положен региональный капитал в 500 тысяч рублей.

Женам призывников в период беременности выделяют пособие в сумме 42 665 рублей плюс районный коэффициент. После рождения ребенка женщина этой льготной категории получает ежемесячное пособие в 18 285 рублей с добавлением средств благодаря районному коэффициенту.

Задача, которую перед правительством региона поставил глава Коми: поддержка семей при рождении детей должна быть оказана не на словах, а на деле, чтобы жители с уверенностью в завтрашнем дне создавали семьи и продолжали свой род.