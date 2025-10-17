Шахта "Листвяжная" заявила о возмещении ей ущерба от ЧП в 2021 году

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кузбасская шахта "Листвяжная" отказалась предъявлять иски к своему основному владельцу Михаилу Федяеву и бывшим топ-менеджерам холдинга "СДС-Уголь" Геннадию Алексееву и Антону Якутову в связи с возмещением ущерба от аварии в 2021 году, в результате которой погиб 51 человек, следует из материалов дела, которыми располагает РИА Новости.

"Представитель потерпевшего указывает, что в настоящее время, по приведенным им сведениям, ущерб ООО "Шахта "Листвяжная" возмещен, в связи с чем гражданские иски о возмещении ущерба ни к одному из подсудимых в рамках настоящего уголовного дела не заявлялись и заявляться не будут", - говорится в материалах.