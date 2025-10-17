Рейтинг@Mail.ru
Шахта "Листвяжная" заявила о возмещении ей ущерба от ЧП в 2021 году - РИА Новости, 17.10.2025
03:24 17.10.2025
Шахта "Листвяжная" заявила о возмещении ей ущерба от ЧП в 2021 году
происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, михаил федяев, сдс-уголь
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Михаил Федяев, СДС-Уголь
Памятник "Покорителям земных недр и спасателям" погибшим при взрыве и устранении последствий аварии на шахте "Листвяжная". Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кузбасская шахта "Листвяжная" отказалась предъявлять иски к своему основному владельцу Михаилу Федяеву и бывшим топ-менеджерам холдинга "СДС-Уголь" Геннадию Алексееву и Антону Якутову в связи с возмещением ущерба от аварии в 2021 году, в результате которой погиб 51 человек, следует из материалов дела, которыми располагает РИА Новости.
Центральный районный суд Кемерово в марте этого года приговорил Федяева к 3,5 годам условно, бывшего гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, экс-техдиректора "СДС-Угля" Антона Якутова – к 5 годам общего режима. Все трое обвинялись по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ни один из них своей вины не признал.
"Представитель потерпевшего указывает, что в настоящее время, по приведенным им сведениям, ущерб ООО "Шахта "Листвяжная" возмещен, в связи с чем гражданские иски о возмещении ущерба ни к одному из подсудимых в рамках настоящего уголовного дела не заявлялись и заявляться не будут", - говорится в материалах.
Согласно материалам, заместитель директора ООО "Шахта "Листвяжная" пояснил, что сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей и не является для компании особо значимой.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
