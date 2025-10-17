https://ria.ru/20251017/uscherb-2048757327.html
Шахта "Листвяжная" заявила о возмещении ей ущерба от ЧП в 2021 году
Шахта "Листвяжная" заявила о возмещении ей ущерба от ЧП в 2021 году - РИА Новости, 17.10.2025
Шахта "Листвяжная" заявила о возмещении ей ущерба от ЧП в 2021 году
Кузбасская шахта "Листвяжная" отказалась предъявлять иски к своему основному владельцу Михаилу Федяеву и бывшим топ-менеджерам холдинга "СДС-Уголь" Геннадию... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T03:24:00+03:00
2025-10-17T03:24:00+03:00
2025-10-17T03:24:00+03:00
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
михаил федяев
сдс-уголь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811853842_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_9cc08372375deddc62f6a8b3099145ad.jpg
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047079110.html
https://ria.ru/20251016/uscherb-2048515032.html
кемерово
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811853842_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_8253b4e1b3121395d5cb4817d131f3fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, михаил федяев, сдс-уголь
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Михаил Федяев, СДС-Уголь
Шахта "Листвяжная" заявила о возмещении ей ущерба от ЧП в 2021 году
Кузбасская шахта "Листвяжная" заявила о возмещении ей ущерба от ЧП в 2021 году
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кузбасская шахта "Листвяжная" отказалась предъявлять иски к своему основному владельцу Михаилу Федяеву и бывшим топ-менеджерам холдинга "СДС-Уголь" Геннадию Алексееву и Антону Якутову в связи с возмещением ущерба от аварии в 2021 году, в результате которой погиб 51 человек, следует из материалов дела, которыми располагает РИА Новости.
Центральный районный суд Кемерово
в марте этого года приговорил Федяева
к 3,5 годам условно, бывшего гендиректора холдинга "СДС-Уголь
" Геннадия Алексеева к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, экс-техдиректора "СДС-Угля" Антона Якутова – к 5 годам общего режима. Все трое обвинялись по части 2 статьи 201 УК РФ
(Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ни один из них своей вины не признал.
"Представитель потерпевшего указывает, что в настоящее время, по приведенным им сведениям, ущерб ООО "Шахта "Листвяжная" возмещен, в связи с чем гражданские иски о возмещении ущерба ни к одному из подсудимых в рамках настоящего уголовного дела не заявлялись и заявляться не будут", - говорится в материалах.
Согласно материалам, заместитель директора ООО "Шахта "Листвяжная" пояснил, что сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей и не является для компании особо значимой.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.