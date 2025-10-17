https://ria.ru/20251017/ukraina-2049014920.html
Нацгвардию Украины отправляют на фронт, сообщили силовики
Нацгвардию Украины отправляют на фронт, а им на замену в тылу набирают "полицию охраны", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Нацгвардию Украины отправляют на фронт, а им на замену в тылу набирают "полицию охраны", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"С нами на связь вышел источник с Украины
, знакомый с ситуацией. Он представился военнослужащим Нацгвардии и заявил нам, что сформированные подразделения полиции действительно будут отправлены по предназначению, а именно на охрану особо важных объектов", - сказал собеседник агентства.
Ранее эти объекты охраняли подразделения Нацгвардии Украины, именно их сменит "полиция охраны", отметил он.
"А как раз таки нацгвардейцы отправятся в окопы… По словам источника, его подразделению Нацгвардии Украины уже поступил приказ на передислокацию на один из участков фронта, где идут ожесточенные бои", - добавил представитель силовых структур.