Нацгвардию Украины отправляют на фронт, сообщили силовики

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Нацгвардию Украины отправляют на фронт, а им на замену в тылу набирают "полицию охраны", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Ранее эти объекты охраняли подразделения Нацгвардии Украины, именно их сменит "полиция охраны", отметил он.

"А как раз таки нацгвардейцы отправятся в окопы… По словам источника, его подразделению Нацгвардии Украины уже поступил приказ на передислокацию на один из участков фронта, где идут ожесточенные бои", - добавил представитель силовых структур.