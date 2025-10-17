В Киевской области объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в пятницу в Киевской и еще шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более часа, в Полтавской и Харьковской областях - более сорока минут. В 21.33 мск тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Черниговской и Николаевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.10.2025
16 октября, 15:06