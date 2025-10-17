Украинская делегация нервничают из-за встречи с Трампом, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские чиновники "очень нервничают" из-за встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу и считают неясными будущие итоги встречи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Зеленский в пятницу в 20.00 мск встретится с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывая добиться передачи Киеву ракет Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это станет шагом к новому уровню эскалации.
"Украинская делегация "очень нервничает" и считает неясным, какие победы она одержит в результате встречи... Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу", - говорится в сообщении.
Однако теперь, по словам украинских чиновников, Киев уже ожидает получить от встречи лишь незначительные результаты, "если они вообще будут".
Как пишет издание, до телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным Зеленский и его ближайшие помощники "были более уверены" в своих шансах покинуть США с "рядом больших результатов", включая сделки по системам ПВО, энергетической инфраструктуре и газу.
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.