Украинское посольство в Вашингтоне оцеплено на фоне визита Зеленского
20:17 17.10.2025 (обновлено: 20:32 17.10.2025)
Украинское посольство в Вашингтоне оцеплено на фоне визита Зеленского
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Украинское посольство в Вашингтоне оцеплено на фоне визита Зеленского

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Проезд к посольству Украины в Вашингтоне перекрыт с нескольких сторон на фоне визита Владимира Зеленского в американскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.
Силы правопорядка США оцепили участок одной из главных улиц района Джорджтаун, М-стрит, где находится украинское посольство.
Главная улица, а также ряд прилегающих улиц заблокированы грузовиками, полицейскими машинами и металлическими ограждениями.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что встретится в пятницу с Зеленским, и что в ходе встречи они обсудят телефонный разговор американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
На Западе раскрыли состояние Зеленского после разговора Путина и Трампа
Вчера, 16:40
 
