Украинское посольство в Вашингтоне оцеплено на фоне визита Зеленского
Украинское посольство в Вашингтоне оцеплено на фоне визита Зеленского - РИА Новости, 17.10.2025
Украинское посольство в Вашингтоне оцеплено на фоне визита Зеленского
Проезд к посольству Украины в Вашингтоне перекрыт с нескольких сторон на фоне визита Владимира Зеленского в американскую столицу, передает корреспондент РИА...
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
сша
россия
Перекрытые проезды к посольству Украины в США на фоне визита Зеленского в Вашингтон
Перекрытые проезды к посольству Украины в США на фоне визита Зеленского в Вашингтон.
Украинское посольство в Вашингтоне оцеплено на фоне визита Зеленского
Проезд к посольству Украины в Вашингтоне перекрыли из-за визита Зеленского