Украина подготовила презентацию о плане применении Tomahawk, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинская делегация, прибывшая в Вашингтон, приготовила для американского президента Дональда Трампа презентацию о том, как Киев мог бы использовать ракеты Tomahawk, сообщает репортер агентства Рейтер Грэм Слэттери со ссылкой на источник.
Владимир Зеленский в пятницу в 20.00 мск встретится с Трампом, рассчитывая добиться передачи Киеву ракет Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это станет шагом к новому уровню эскалации.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.