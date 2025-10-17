Украина подготовила презентацию о плане применении Tomahawk, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинская делегация, прибывшая в Вашингтон, приготовила для американского президента Дональда Трампа презентацию о том, как Киев мог бы использовать ракеты Tomahawk, сообщает репортер агентства Рейтер Грэм Слэттери со ссылкой на источник.