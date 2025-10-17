Рейтинг@Mail.ru
Украина подготовила презентацию о плане применении Tomahawk, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
19:15 17.10.2025
Украина подготовила презентацию о плане применении Tomahawk, сообщили СМИ
Украина подготовила презентацию о плане применении Tomahawk, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
Украина подготовила презентацию о плане применении Tomahawk, сообщили СМИ
Украинская делегация, прибывшая в Вашингтон, приготовила для американского президента Дональда Трампа презентацию о том, как Киев мог бы использовать ракеты... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
сша
украина
сша
в мире, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США
Украина подготовила презентацию о плане применении Tomahawk, сообщили СМИ

Грэм: делегация Украины подготовила для Трампа презентацию о ракетах Tomahawk

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинская делегация, прибывшая в Вашингтон, приготовила для американского президента Дональда Трампа презентацию о том, как Киев мог бы использовать ракеты Tomahawk, сообщает репортер агентства Рейтер Грэм Слэттери со ссылкой на источник.
"Украинская делегация приготовила презентацию для Трампа о том, как она (Украина - ред.) использовала бы Tomahawk, если бы они были предоставлены, и об эффекте, который бы они оказали на военные действия", - написал репортер в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп
CNN: Трамп перед встречей с Зеленским не намерен передавать Киеву Tomahawk
Вчера, 18:09
Владимир Зеленский в пятницу в 20.00 мск встретится с Трампом, рассчитывая добиться передачи Киеву ракет Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это станет шагом к новому уровню эскалации.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
В США сделали заявление о встрече Путина и Зеленского
Вчера, 18:14
 
В миреУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСША
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
