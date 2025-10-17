В Раде назвали сумму, неполученную Украиной из-за невыполнения обязательств

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Украина недополучила 5 миллиардов евро из-за невыполнения обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ) и в рамках программы фонда поддержки Ukraine Facility и, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на отчет Счетной палаты.
В августе глава украинского Нацбанка Андрей Пышный заявлял, что по итогам текущего года Украина рассчитывает получить суммарно 54 миллиарда долларов в рамках программы ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans) и Ukraine Facility, при этом 30 из них все еще не поступили в страну.
"Несвоевременное выполнение или невыполнение Украиной обязательств в рамках Ukraine Facility и МВФ привело к недополучению 5 миллиардов евро бюджетом. Что и требовалось доказать – коррупция и саботаж властью реформ уже стоит миллиарды. Причем в евро", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В июне издание "Экономическая правда" сообщало, что Украина может лишиться полутора миллиардов евро помощи от Евросоюза из-за ряда проваленных реформ.
