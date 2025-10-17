Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали сумму, неполученную Украиной из-за невыполнения обязательств - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/ukraina-2048871139.html
В Раде назвали сумму, неполученную Украиной из-за невыполнения обязательств
В Раде назвали сумму, неполученную Украиной из-за невыполнения обязательств - РИА Новости, 17.10.2025
В Раде назвали сумму, неполученную Украиной из-за невыполнения обязательств
Украина недополучила 5 миллиардов евро из-за невыполнения обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ) и в рамках программы фонда поддержки Ukraine... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T14:24:00+03:00
2025-10-17T14:24:00+03:00
в мире
украина
андрей пышный
мвф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_fa8e619f16574373929d1d5423af756c.jpg
https://ria.ru/20251016/tramp-2048743279.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_63b6b4639b77fa5bb659d0710bf71815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей пышный, мвф, верховная рада украины
В мире, Украина, Андрей Пышный, МВФ, Верховная Рада Украины
В Раде назвали сумму, неполученную Украиной из-за невыполнения обязательств

Депутат Рады Железняк: Киев недополучил €5 млрд из-за невыполнения обязательств

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Украина недополучила 5 миллиардов евро из-за невыполнения обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ) и в рамках программы фонда поддержки Ukraine Facility и, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на отчет Счетной палаты.
В августе глава украинского Нацбанка Андрей Пышный заявлял, что по итогам текущего года Украина рассчитывает получить суммарно 54 миллиарда долларов в рамках программы ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans) и Ukraine Facility, при этом 30 из них все еще не поступили в страну.
"Несвоевременное выполнение или невыполнение Украиной обязательств в рамках Ukraine Facility и МВФ привело к недополучению 5 миллиардов евро бюджетом. Что и требовалось доказать – коррупция и саботаж властью реформ уже стоит миллиарды. Причем в евро", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В июне издание "Экономическая правда" сообщало, что Украина может лишиться полутора миллиардов евро помощи от Евросоюза из-за ряда проваленных реформ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Трамп высказался о возможных поставках Tomahawk Украине
дополняется ...
 
В миреУкраинаАндрей ПышныйМВФВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала