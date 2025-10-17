В Раде назвали сумму, неполученную Украиной из-за невыполнения обязательств

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Украина недополучила 5 миллиардов евро из-за невыполнения обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ) и в рамках программы фонда поддержки Ukraine Facility и, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на отчет Счетной палаты.