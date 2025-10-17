Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 435 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 17.10.2025
ВСУ потеряли до 435 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 435 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"
2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 435 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей, пять артиллерийских орудий, 26 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли до 435-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 26 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
