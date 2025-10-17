ВСУ потеряли до 435 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю до 435 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей, пять артиллерийских орудий, 26 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств, сообщило в пятницу Минобороны РФ.