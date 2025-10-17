Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 1345 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 17.10.2025 (обновлено: 12:30 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/ukraina-2048832678.html
ВСУ потеряли до 1345 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 1345 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 17.10.2025
ВСУ потеряли до 1345 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили до 1345 военнослужащих ВСУ, танк и 24 боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:18:00+03:00
2025-10-17T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598770_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_714e327457a3d843bf8eabbf3817f16a.jpg
https://ria.ru/20251017/ukraina-2048769568.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598770_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5560f5f5249b4b1069dcfe8b52403050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 1345 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 135 военнослужащих в зоне "Южной" группировки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили до 1345 военнослужащих ВСУ, танк и 24 боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За прошедшую неделю подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 1345 военнослужащих, танк, 24 боевые бронированные машины, из них шесть западного производства, 87 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии, а также шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов и материальных средств.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Украину ждет гражданская война после окончания СВО, считает пленный
07:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала