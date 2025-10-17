https://ria.ru/20251017/ukraina-2048832678.html
ВСУ потеряли до 1345 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 1345 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 17.10.2025
ВСУ потеряли до 1345 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили до 1345 военнослужащих ВСУ, танк и 24 боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:18:00+03:00
2025-10-17T12:18:00+03:00
2025-10-17T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ВСУ потеряли до 1345 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 135 военнослужащих в зоне "Южной" группировки